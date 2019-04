Sassari: alla Libreria Azuni il 3 maggio alle 18:00 torna “Fumettinfestival”

Da John Doe a Brad Barron, da Tex a Zagor, Walter Venturi è uno dei disegnatori italiani più immersi nel fiume di china dell’avventura a fumetti.

La presentazione, realizzata in collaborazione con l’Associazione degli amici zagoriani, costituisce l’anteprima ufficiale della terza edizione del Rendez-Vous degli amici di Zagor, kermesse che si svolgerà a Viddalba i prossimi 21/22/23 giugno.

WALTER VENTURI

Nato a Roma il 6 gennaio 1969, dal ’94 autoproduce 12 albi di del suo personaggio “Capitan Italia”, per dedicarsi successivamente alla mini serie di genere horror “Lost Kidz”, scritta da Roberto Recchioni e colorata da sua moglie Tiziana “MadCow”, autoprodotta dal gruppo Factory. In seguito, collabora con Eura Editoriale realizzando numerose storie libere e miniserie apparse su Skorpio e Lanciostory, oltre a entrare a far parte dello staff di “John Doe” e “Detective Dante”, entrambe serie ideate dal duo Lorenzo Bartoli & Roberto Recchioni. Per Disney realizza le matite del n.7 della serie “Kylion” e, per le Edizioni BD, una storia breve di “Brad Barron” apparsa sul libro “Anatomia di un eroe”, anticipando così l’uscita del n.16 di “Brad Barron” che segna l’inizio della sua collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Dopo aver lavorato anche su “Demian”, realizza il primo albo del Color Zagor (agosto 2013) e debutta come autore completo con “Il grande Belzoni”, Romanzo a Fumetti uscito nel 2013. Ha realizzato una storia breve a colori di “Tex” per un Color Tex, il cross-over Dragonero-Zagor e, attualmente, collabora con regolarità a “Zagor”.

FUMETTINFESTIVAL

Il Fumettinfestival nasce nel 2004 per celebrare la decennale esperienza della Libreria Azuni nell’organizzazione di eventi fumettistici e ne ufficializza il costante impegno nella divulgazione e nella promozione del fumetto. Il Fumettinvestival ha avuto ospiti i protagonisti della scena fumettistica nazionale e internazionale, come ad esempio l’inglese David Lloyd, disegnatore e coautore del capolavoro mondiale “V for Vendetta”, scritto da Alan Moore.