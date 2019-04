Sanluri. “Facciamo finta che… chistu è Peppinu”: uno spettacolo omaggio a Pippino Impastato

Domenica 5 Maggio alle ore 19,30 al Teatro Comunale di Sanluri, in via Azuni – Parco degli Scolopi, Abaco Teatro propone lo spettacolo omaggio “Facciamo finta che…chistu è Pippinu”, di e con le musiche dei maestri Gerarndo Ferrara (voce e percussioni) e Tonino Macis (chitarra e mandoloncello). Un lavoro impreziosito da una testimonianza video su Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato di Cinisi, realizzata da Salvatore Bandinu dell’Ass. Antimafia Peppino Impastato di Cagliari.

Dalla irriverente, sarcastica e geniale scelta di un brano “normalizzante e rassicurante” (che cantava Ombretta Colli) come sigla di Onda Pazza dalle frequenze antimafiose (o antimafiopoli) di Radio Aut, inizia un percorso intorno ai temi e alla figura di Peppino Impastato, a 40 anni dal suo massacro, che prende spunto dal libro “Peppino Impastato, un giullare contro la mafia” (edizioni Becco giallo), di cui vengono proiettate alcune tavole a fumetti e che si evolve con un percorso musicale declinato dai due maestri, in cui si incrociano sonorità e canti “innestati” in una sorta di “ragionamento” sulle condizioni avverse e antidemocratiche che stiamo vivendo, oggi, nel nostro paese.

Un’occasione di riflessione, proposta e realizzata in maniera originale attraverso brani d’autore, dalle canzoni del Collettivo Musicale Peppino Impastato alle letture di testi di Pippo Fava e Giancarlo Siani, Pino Daniele, Ivano Fossati, Fabrizio De Andrè, Enzo Jannacci, Massimo Troisi, Giorgio Gaber …

PROSSIMO APPUNTAMENTO: domenica 19 Maggio ore 19,30 con lo spettacolo vincitore del Concorso Giardini Aperti di Cagliari 2018: “C’era una volta Ettore Petrolini”, della Compagnia La Maschera, che metterà in scena la vita e l’opera del grande attore.

Info e prenotazioni: Manuela 347.8928141 Abaco – aabaco@gmail.com – FB Teatro di Sanluri- Abaco