Palio delle Amazzoni di Sant’Efisio – 11/12 maggio 2019 a Cagliari

Il Palio delle Amazzoni di Sant’Efisio è una manifestazione ippica il cui svolgimento è programmato per i giorni sabato 11 e domenica 12 Maggio 2019. Essa si caratterizza, unico esempio a livello nazionale ed europeo, nella forma di una corsa equestre riservata alla partecipazione di sole donne. La manifestazione si svolgerà nel circuito dell’Ippodromo di Cagliari, sito nello splendido scenario del Lungomare Poetto, affacciato sul Golfo degli Angeli e con vista verso la Sella del Diavolo.

Altro elemento di assoluta novità per l’edizione 2019, confermata l’eccezionale compresenza dei cavalieri delle tre principali corse equestri tradizionali della Sardegna, Sa Sartiglia di Oristano, S’Ardia di Sedilo e Sa Carrela ‘e Nanti di Santu Lussurgiu, è previsto il coinvolgimento dei quartieri della città, i quali attraverso una formula che intende creare le atmosfere proprie delle antiche giostre equestri – saranno abbinati alle Amazzoni impegnate nella competizione, ciascuno con il proprio vessillo ed emblema, elaborati rispettando gli elementi ed i caratteri identitari degli stessi quartieri.

Inoltre, il Palio delle Amazzoni di Sant’Efisio sostiene la ricerca della Fondazione Città della Speranza. Per ogni biglietto venduto, un euro sarà devoluto alla Fondazione, la quale dal 1994 si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di cura e assistenza dei bambini con patologie oncoematologiche, nonché di finanziare la ricerca scientifica in ambito pediatrico.

Organizzatori:

Francesco Crisponi: Vice sindaco di Mamoiada, Presidente dell’Associazione Le Amazzoni ASD, responsabile del Palio delle Amazzoni.

Rebecca Lewis Lalatta: Direttore di Rebecca in Sardinia Ltd, sponsor del Palio.