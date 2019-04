Festha Manna, bando per assegnazione di stalli per punti di ristoro

E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di otto stalli per la temporanea somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione della Festha Manna.

Tutta la documentazione è disponibile nella home page del sito web del Comune di Porto Torres, sezione “Avvisi e scadenze”. Le domande dovranno essere protocollate entro il 16 maggio 2019.

Per informazioni di carattere amministrativo è inoltre possibile contattare il personale comunale al numero di telefono 079 5008514 o al seguente indirizzo di posta elettronica:segreteria.comando@comune.porto-torres.ss.it.