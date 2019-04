Coldiretti Oristano. Sabato l’inaugurazione del primo mercato coperto dei contadini

Da sabato prossimo, 4 maggio, ne farà parte anche il mercato coperto di Oristano, il primo della città di Eleonora, il terzo in Sardegna di Campagna Amica dopo Nuoro e Sassari.

Il nuovo spazio di incontro e confronto tra produttore e amanti del cibo giusto ed etico si trova in via degli Artigiani 3 a Oristano . Un locale ampio e luminoso in cui a padroneggiare saranno i profumi ed i colori della campagna.

I protagonisti saranno i prodotti agroalimentari a km0 e di stagione che saranno presentati e raccontati direttamente dal produttore. Uno spazio di tutti che resterà aperto tre giorni la settimana: la mattina del mercoledì, del sabato e della domenica.

La gamma dei prodotti sarà ampia: pesce, carne (ci sarà anche il maialetto arrosto e i polli), salumi, olio, frutta e verdura, pane, pasta, formaggi, miele, agricosmesi e tutte le altre eccellenze.