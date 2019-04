Cagliari, Giorgino. Potenziamento collegamenti CTM per il 1° maggio

Il primo maggio 2019 il servizio per Giorgino sarà potenziato e si svolgerà secondo le seguenti modalità:

Mattino: prima partenza da piazza Matteotti alle 5:30, ultima partenza da Giorgino ore 9:15. Frequenza 15 minuti.

Dalle 9:30 alle 14:30 il servizio è sospeso

Dal pomeriggio: prima partenza da piazza Matteotti alle ore 14:30, ultima partenza da Giorgino ore 22:25. Servizio potenziato con frequenza ogni 15 minuti dalle 14:30 alle 18:00.

Percorso

Andata: piazza Matteotti – via S. Agostino- viale La Playa – SS 195- viale Pula- traversa per Porto Canale – Porto Canale parcheggio sede GdF.

Ritorno: porto Canale – strada per Porto Canale – viale Pula- SS 195- via Riva di Ponente -via S. Agostino- piazza Matteotti.

Fermate: Sono istituite due fermate, una per ogni senso di percorrenza, in viale Pula a Giorgino, in prossimità della traversa per il Porto Canale.