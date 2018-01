Unica Radio: dal 23 gennaio va in onda “Un quarto d’ora accademico”

Unica Radio: la web radio degli studenti dell’Università di Cagliari, dal 23 gennaio 2018 darà la possibilità agli studenti di conoscere meglio i docenti, con il programma “Quarto d’ora Accademico”.

Attualità, gag e giochi saranno gli ingredienti alla base di “Un quarto d’ora accademico”, nuovo format in onda su Unica Radio, web radio degli studenti dell’Università di Cagliari, che dal 23 gennaio darà la possibilità agli studenti dell’Università di Cagliari di conoscere meglio i docenti dell’Ateneo, approfondendone il lato “umano” attraverso aneddoti, giochi e curiosità.

Giulia Comandini, studentessa di Unica sarà la voce del format nato dalla sinergia tra JECA (Junior Enterprise di Cagliari) e Unica Radio e si proporrà di affrontare temi di attualità accompagnandoli a riflessioni e consigli da parte di imprenditori, professionisti e docenti dell’Università di Cagliari. Ogni puntata avrà la durata di 30 minuti e ogni volta coinvolgerà ospiti di rilievo nel panorama universitario, impegnati a raccontare e raccontarsi in merito alla loro vita accademica e cimentandosi in giochi volti a mettere a dura prova la loro conoscenza sul mondo degli studenti e dei propri colleghi.

Il 23 di gennaio (con inizio alle ore 14) la prima puntata avrà tra gli ospiti il Presidende della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche Stefano Usai e il docente Patrizio Monfardini, protagonisti della prima manche di “Chi vuol essere professore?” l’irriverente gioco che prende spunto dalle citazioni memorabili dei professori di Unica. Nella seconda e terza puntata saranno i professori Luca Piras e Christian Rossi a raccontare le loro esperienze da studenti, con retroscena mai raccontati sulle loro passioni e le loro epiche imprese da “matricole”. Dalla quarta puntata, inoltre, prenderà vita il momento intitolato “Esibisca il libretto”, in cui gli ascoltatori avranno la possibilità, in maniera anonima, di fare delle domande ai vari ospiti delle puntate.

“Un quarto d’ora accademico” andrà in onda su Unica Radio ogni mercoledì alle 14, a partire dal 23 gennaio e proseguirà per le successive dieci settimane. Sarà possibile seguire la diretta del programma dal sito di Unica Radio (www.unicaradio.it) o attraverso l’App ufficiale. Dopo la messa in onda sarà possibile riascoltare immediatamente la trasmissione attraverso gli appositi podcast sulla pagina Facebook della radio e in quella del programma.

LA RADIO – Unica Radio, webradio degli studenti dell’Università di Cagliari è figlia di un progetto universitario nato nel 2007, finanziato attraverso i fondi dedicati alle attività culturali dell’Università di Cagliari e il fondo regionale dell’ERSU Cagliari. La sua sede è presente all’interno dell’Ateneo con due sedi con funzionalità differenti: Via San Giorgio 12 (Ex Clinica Aresu – Messa in onda e redazione) e Via Is Mirrionis 1 (Ex Magistero – Aula formazione e sala di diretta programmi). L’emittente è una realtà che coinvolge gli studenti e il territorio con partecipazione e numeri in costante crescita. Negli anni ha attivato diverse collaborazioni con emittenti nazionali tra le quali LA7, RAI, Radio Rai, m2o, Gruppo Editoriale L’Espresso e con associazioni no profit universitarie. Il suo obiettivo principale è rivolto alla promozione di cultura, eventi e informazione. Porta avanti le passioni degli studenti, ne valorizza le attitudini ed evidenzia le innovazioni del presente. Unica Radio si caratterizza come una emittente sociale: sfrutta la rete e la tecnologia per comunicare con gli studenti e con i giovani. La stazione radio è sempre presente negli eventi culturali e nelle manifestazioni del territorio. Compiendo una ricerca su Google e digitando “radio cagliari” viene indicizzata come la seconda emittente del capoluogo regionale. È questo l’aspetto che denota la portata e la viralità del media.

Unica Radio guarda in avanti, è in contatto con il Ministero delle Telecomunicazioni per poter sperimentare la diffusione via etere attraverso le frequenze AM e la realizzazione di laboratori di formazione radiofonica attraverso il supporto di esperti del settore e collaborazioni nazionali. Unica Radio ha diretto tecnicamente il World College Radio Day, giornata mondiale delle radio universitarie coordinando la regia mondiale. Ha ricevuto per l’impegno e la valenza tecnica il ringraziamento dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L’emittente Unica Radio è testata giornalistica registrata al Tribunale di Cagliari, partecipa al progetto Europeo Europhonica all’interno del Parlamento di Strasburgo e di Bruxelles promosso dall’Associazione Raduni.