Nuoro, appuntamento a teatro

Venerdì 19 Gennaio 2018 alle ore 21:00, si conclude la 15° Edizione della Rassegna “La Sardegna dei Teatri“, curata dalla Compagnia Bocheteatro, presso il Nuovo Spazio/Teatro di Bocheteatro sito in Via Trieste n. 48 a Nuoro, con lo spettacolo teatrale dal titolo “Ho Chiesto Scusa” – Di Francesco Abate, Con Francesco Abate, Giacomo Casti, Gianluca Pischedda e Matteo Sau.



Dieci anni dal trapianto di fegato che gli ha salvato la vita, lo scrittore Francesco Abate riporta in scena la narrazione teatrale che lo vide protagonista nel 2010 di ben 174 incontri su tutto il territorio nazionale (dalla Val di Susa alla Sicilia) legata al romanzo best seller “Chiedo scusa” scritto con l’attore Valerio Mastandrea. Nell’anno in cui la casa editrice Einaudi dà alle stampe la settima edizione del libro, Abate ripropone quella narrazione con i protagonisti della tournèe di allora: l’attore Giacomo Casti e i musicisti Gianluca Pischedda e Matteo Sau.

Ma non si tratta di una semplice riproposizione del racconto: è a Nuoro che per la prima volta prenderanno corpo in scena alcuni momenti di una nuova narrazione che Abate sta preparando per le librerie. L’Odissea tormentata di un bambino che ha fatto i conti con la malattia sin dall’età di due anni e la sua rinascita. Dieci anni sono passati dal giorno in cui lo scrittore mise la sua salvezza nelle mani dei chirurghi e la vita che è venuta dopo, l’impegno con l’associazione sarda trapiantati, gli amici dei lunghi ricoveri che nel frattempo si sono salvati e quelli che non ce l’hanno fatta fanno parte del nuovo bagaglio narrativo che sarà portato sul palco.

Il Giorno dopo, sabato 20 Gennaio alle ore 20:30, prende avvio la Rassegna “Note a Margine 2018“, curata anch’essa dalla Compagnia Bocheteatro, con lo spettacolo dal titolo “I Custodi del Tempo” (dal romanzo “Passavamo sulla terra leggeri” di Sergio Atzeni). Voce Narrante: Giovanni Carroni. Musiche in scena: Gianpaolo Selloni – pianoforte / Pierluigi Manca – contrabbasso / Emanuele Contis – sax soprano / Andrea Serra – batteria / Coro Prama ‘e Seda. Composizioni originali musicali: Gianpaolo Selloni / Regia: Giovanni Carroni

Lo spettacolo è un adattamento teatrale in cui letteratura, recitazione, canto corale e musica strumentale si incontrano e si confrontano alla ricerca di un terreno comune. Uno spettacolo che combina, con esiti sorprendenti, il coro della tradizione popolare, la musica colta e il jazz alla voce narrante dell’attore, che racconta l’epico e affascinante romanzo di Sergio Atzeni “Passavamo sulla terra leggeri”.

