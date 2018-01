Lega Nord. Piano mobilità per aeroporto di Alghero e porto di Porto Torres

Lega Nord. Noi con Salvini Sardegna: Infrastrutture Sardegna: Volpi (Lega-NcS), piano mobilità includa anche aeroporto Alghero e porto di Porto Torres.

“L’aeroporto di Alghero e il porto di Porto Torres rappresentano porte d’accesso fondamentali per tutto il Nord Ovest

della Sardegna. Non vogliamo credere che Regione Sardegna e Stato

escludano dal piano di mobilità questo territorio che possiede siti

turistici di rilevanza internazionale come, ad esempio, le Grotte di Nettuno, il Parco dell’Asinara e la Necropoli di Anghelu Ruiu.”

“Il piano si concentra sulle porte d’accesso turistiche, quali porti,

aeroporti e stazioni ferroviarie strategiche per dotare il Paese di un

sistema di infrastrutture efficiente e assicurare ai cittadini piena

mobilità e al tempo stesso un maggiore flusso turistico. Appare quindi

assurdo che in Sardegna siano stati individuati solo gli aeroporti e i

porti di Cagliari e Olbia come porte d’accesso, “dimenticando”

l’aeroporto di Alghero e il porto di Porto Torres.”

“Un’omissione riconosciuta anche dal Ministro dei trasporti ma che ad oggi non è

stata ancora corretta. Nella mia interrogazione ai ministri delle

Infrastrutture e dei Trasporti e dei Beni Culturali chiedo di adottare

misure per la riqualificazione dei luoghi omessi nel Piano della

mobilità turistica, permettendo, in tal modo, al Nord Ovest della

Sardegna, dove il turismo rappresenta una delle principali fonti di

ricchezza di usufruire delle opportunità di crescita, di sviluppo, di

finanziamenti, di futuro in esso previste”.

Così il senatore Raffaele Volpi, vice presidente nazionale di Noi con

Salvini e firmatario dell’interrogazione.