. Questo è il termine dei monumenti balearici, elevantesi in altezza, ritenuti di uso civile per il controllo del territorio.

Il termineche gli studiosi Manca-Demurtas assegnano al Friarosu di Mogorella trova una giustificazione secondo una tipologia da loro proposta suddivisa in tipi. Lo definisconoche per il tipo di pianta interna si può confrontare con le, monumenti megalitici delle Baleari, per l’ampliamento delle pareti del corridoio principale in camera, con camere multiple lungo l’asse longitudinale. Unper lo spazio articolato razionalmente nel tentativo di un processo strutturale che prende forma nellarealizzato inizialmente con il gusto rettilineo e piattabandato nei Nuraghi a corridoio verso lache condurrà alla, come afferma il Prof. Lilliu.

Il confronto tra il Friarosu e alcuni Talaiot di Minorca (simili ai Nuraghi a corridoio) conferma ancora una volta i contatti con le Isole Sardegna-Corsica-Baleari (Il Triangolo Mediterraneo) in un parallelismo cronologico (Bronzo antico) e culturale con caratterizzazioni sociologiche ed etnografiche distinguibili nelle manifestazioni del territorio oristanese, come ad Oristano e Ciutadella de Menorca nella Sartiglia ed Ensortilla nel legame Arborea-Baleari da sempre indissolubile.

