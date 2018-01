– Annosa e lunga la questione che accompagna la pista fin dalla sua realizzazione avvenuta nel 2009. Pista che tutti concordi (Comune, Associazione Cavalieri e Fondazione) è stata realizzata in terreni di proprietà del Comune di Oristano, ubicati nel Comune di San Giusta, ma adiacenti alla zona in cui si trovano la maggior parte delle scuderie cittadine. Nel corso degli anni la pista è stata gestita dall’Associazione Cavalieri “Sa Sartiglia” che si è occupata della manutenzione ordinaria e della realizzazione dei lavori necessari allo svolgimento degli allenamenti da parte dei cavalieri. Da alcuni mesi l’Associazione rivendica il rimborso di somme spese per i suddetti interventi che, a voce, sono stati quantificati in € 40.000,00 circa. Più volte la Fondazione ha sollecitato la ricezione di un rendiconto delle spese effettuate con l’indicazione della natura ordinaria o straordinaria degli interventi, ma a oggi nulla è pervenuto.

– La questione compensi è stata più volte dibattuta in questi anni in sede di Comitato Tecnico, dove l’Associazione Cavalieri è presente con il suo Presidente, e chi ha partecipato sa bene che la flessione avvenuta in questi anni è stata dettata dalle limitate risorse giunte alla Fondazione per un’organizzazione della Sartiglia, sempre più complessa.

