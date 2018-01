Cagliari. Corso di speleologia urbana “Cagliari sotterranea 2018”

Il Circolo Speleologico Sesamo 2000 organizza a Cagliari, nella sede di piazza Giovanni XXIII, a partire da 23 gennaio prossimo, un corso di speleologia urbana per la conoscenza del sottosuolo della città di Cagliari.

Sarà l’occasione per un fantastico viaggio sotto la città con lezioni teoriche che illustreranno le tecniche di scavo delle cavità artificiali, le opere idrauliche, religiose, di culto, le frane, l’acquedotto romano, le fortificazioni e la loro collocazione storica, con nozioni di topografia, fotografia ed inquadramento nel contesto italiano ed europeo.

Il tutto in otto lezioni teoriche e quattro visite sotto la città. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Maggiori informazioni potranno essere richieste inviando una e-mail info@sesamo2000.net , telefonando ai numeri 388 6187893 – 348 6838812, o visitando il sito www.sesamo2000.net

Da circa quarant’anni la speleologia classica ,quella che si interessa delle grotte naturali ,è stata integrata da un modo diverso di esplorare che riguarda la visita delle tante gallerie e sotterranei che si trovano sotto i centri urbani. Ecco l’aggettivo urbana che qualifica un nuovo modo di esplorare vicino a casa nostra ,sotto l’asfalto che quotidianamente calpestiamo inconsapevoli del fatto che sotto i nostri piedi si cela la storia del luogo. L’esigenza di dotarsi di cisterne, fontane, acquedotti, opere religiose quali le cripte, opere difensive, ha permesso di ottenere dei vuoti ricavati dalla faticosa opera di scavo e lasciato in eredità delle straordinarie testimonianze oramai conosciute ed altre ancora da scoprire. Ma le cavità artificiali non si trovano soltanto sotto i centri abitati, essendo diffuse anche in luoghi lontani dagli stessi. Questa osservazione ha fatto, a partire dal 1985, elaborare una nuova teoria secondo la quale sono cavità artificiali tutte quelle scavate dall’uomo, per cui del loro studio si interessa la speleologia in cavità artificiali, per distinguerla dalla speleologia classica in grotte naturali. La speleologia urbana è quella porzione delle precedente disciplina che si occupa delle cavità artificiali nel loro rapporto coi centri urbani.

La sua importanza è sportiva perché in diversi casi le tecniche esplorative sono identiche a quelle utilizzate per esplorare le grotte, quindi l’uso di corde, le esplorazioni subacquee possono gratificare l’esploratore. E’ avventura perché si esplorano luoghi nuovi, affascinanti e misteriosi. Ed è cultura perché si realizza il tentativo di ricostruzione storica ed inquadramento in un contesto preciso della storia della città. Il Corso si propone di compiere un viaggio sotto la città cercando di presentare e chiarire i problemi connessi con una attività multidisciplinare che, apparentemente semplice, si articola invece in diversi ambiti, tutti avvincenti.