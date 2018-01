Oristano. Nuovo ciclo di trattamenti per il contenimento del punteruolo rosso

Dalla mezzanotte alle 7 del mattino di mercoledì 10 gennaio e nei giorni successivi fino ad esaurimento degli interventi, la Nuova Prima srl eseguirà il trattamento delle palme del genere Phoenix radicate nelle aiuole, nelle aree verdi e nei giardini pubblici presenti nelle seguenti vie:

ORISTANO: Campo CONI, Cimitero San Pietro, Parco San Martino, Parco Via Petri/via Monte Arci, Parco Via Venezia, Parco Via Cagliari/Via Messina, Parco Piazza Maestrale, Cappuccini, Piazza Torrente, Piazza Ungheria, Scuola Media Via Santulussurgiu, Scuola via Amsicora, Scuola Via Lanusei, Via Cagliari, Ingresso Nord, Via Costa esterno mercato, Via Gennargentu/via Cagliari ,Via Gennargentu/via Levante, Via Gialeto, Via Littarru, Via Petri, Via Scirocco, Via Sorgono, via Bonn, via Parigi, v.le Cimitero, Via Duomo, Via Giovanni XXIII, Giardino ex asilo Sant’Antonio, Mercato via Mazzini, P.to Viale Repubblica , Scuola via Cairoli, Scuola Via Diaz, Via Diaz, Scuola Via Deledda/Satta, Scuola Via Solferino, Via Solferino, Via Bellini, V.le San Martino, Via degli Artigiani, Via Campanelli, Via E. Lussu, Parco Brigata Sassari, Via Sturzo, Viale Repubblica, Piazza Eleonora, Piazza Martini, Piazza Roma, Piazza Teresa Sechi, Piazza Beretta Molla, Piazza 11 Settembre, Piazza Italia, Piazza Martiri delle Foibe, Via Anglona, Via Bonu, Via Calabria, Via Cimarosa, Via Cogoni, Via Fermi, Via Prinetti, Via Kennedy, Via Lazio, Via Meilogu, Via Pirandello, Via Liguria, Via Quasimodo, Via Sotgiu/Versilia, Via sardegna, Zona sportiva Torangius, Foro Boario, Via Lepanto, Zona sportiva Sa Rodia.

TORRE GRANDE: Lungomare, Via Millelire, Via Stella Maris, Via Cabotto, Circoscrizione, Porticciolo.

RIMEDIO: Via Santa Maria Bambina.

DONIGALA: Piazza Sant’Antonino, Via Cabras, Via Nurachi, Via Oristano, Via Brigata Sassari, Via Monte Grighine, Piazza Chiesa, Via Santa Petronilla.

NURAXINIEDDU: Via Bologna.

MASSAMA: Via Carlo Emanuele (giardini, Circoscrizione e Verde Scolastico).

SILÌ: Piazza Caduti della Patria, Via San Pietro, Via Martiri del Congo, Via Adua, Via Paolo I, Via Nazionale.

Verranno utilizzati unicamente prodotti autorizzati dal Ministero della Salute per la lotta al punteruolo delle palme in aree urbane secondo i protocolli di intervento di cui al Piano d’Azione Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna.

I trattamenti verranno eseguiti da personale specializzato irrorando a bassa pressione la chioma delle palme così da evitare la dispersione del prodotto nell’ambiente. In ogni caso si consiglia prudenzialmente di evitare il contatto con le palme il giorno di esecuzione del trattamento.