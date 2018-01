Golden Globes 2018, su un Red Carpet tutto nero trionfano le donne

In questa 75esima edizione dei premi cinematografici Golden Globe trionfano per il cinema Tre manifesti a Ebbing Missouri, Lady Bird mentre per le serie tv Handmaid’s Tale e The Marvelous Mrs Maisel.

Los Angeles: Si è svolta ieri sera, questa notte dalle 2 di notte italiane, presso il Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California, la cerimonia di consegna dei premi Golden Globes 2018. Secondo maggiore riconoscimento, dopo gli Oscar, per il cinema. I premi, assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, sono giunti alla loro 75esima edizione presentata dal comico Seth Meyers.

Protagonisti di questa edizione sono stati certamente gli abiti delle protagoniste, che sul red carpet hanno sfilato tutti con un look total black. L’iniziativa è nata per sostenere il movimento Time’s Up, contro gli abusi sessuali, nato in seguito agli scandali di quest’anno (come le denunce contro il produttore Harvey Weinstein) che hanno colpito fortemente l’industria cinematografica americana e mondiale.

Poche le donne che non hanno voluto aderire all’iniziativa, come la presidentessa della Hollywood Foreign Press Association Meher Tatna che ha giustificato la sua scelta con motivi culturali.

Il film che ha trionfato in questa 75esima edizione è stato Tre manifesti a Ebbing Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) del regista Martin McDonagh (che si è aggiudicato anche il premio come Miglio Sceneggiatura) con una strepitosa Frances McDormand che ha trionfato nella categoria Miglior Attrice Protagonista, e Sam Rockwell che ha vinto il premio per Miglio attore non protagonista in un film drammatico.

Per la categoria Miglior Film Commedia o musicale a trionfare è stato il favorito Lady Bird, della regista e sceneggiatrice Greta Gerwig, con la giovane promessa Saoirse Ronan vincitrice del premio come Migliore Attrice in una commedia. Nella categoria maschile il premio è stato invece vinto da James Franco per il suo The Disaster Artist.

Gary Oldman, con il suo Winston Churchill de L’ora più buia (Darkest Hour) ha vinto il premio come Miglio Attore Protagonista in un film Drammatico.

Come Miglior Attrice non Protagonista è stata premiata l’attrice Allison Janney per la sua interpretazione della madre della pattinatrice Tony Harding (Margot Robbie) nel tanto atteso I, Tonya di Craig Gillespie.

Il premio per il Miglior Film Straniero è andato al film Oltre la notte (Aus dem Nichts) del regista turco-tedesco Faith Akin. Miglior Film d’animazione è stato Coco, il nuovo lavoro della Pixar.

L’ambito premio per la Regia è invece stato assegnato al regista messicano Guillermo Del Toro per il suo La forma dell’acqua – The Shape of Water, film vincitore del Leone d’oro come Miglior Film alla 74esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Per quanto riguarda la categoria televisiva seriale, a trionfare è stata la serie evento di quest’anno Handmaid’s Tale che ha conquistato il premio come Miglio Dramma Tv e come Miglior Attrice protagonista in una serie tv drammatica per Wlisabeth Moss.

Big Little Lies – Piccole Grandi Bugie si è invece aggiudicata i riconoscimenti come Miglio Miniserie Drammatica, i due premi femminili come per le attrici Nicole Kidman, Miglior attrice Protagonista per una miniserie, e Laura Dern, Miglior Attrice Non Protagonista; e il premio come Miglio Attore Non Protagonista nella categoria ad Alexander Skarsgard.

Per la categoria maschile il premi per Miglio Attore Protagonista è andato invece all’attore britannico Ewan McGregor per Fargo.

The Marvelous Mrs Maisel si è invece aggiudicato i premi per Migliore Commedia o Musicale e Miglior Attrice Protagonista per Rachel Brosnahan.

Cinema

Miglior film drammatico

Call Me by Your Name

Dunkirk

The Post

La forma dell’acqua – The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior film comico/musicale

The Disaster Artist

Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

Miglior attore in film drammatico:

Timothée Chalamet, Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis, Phantom Thread

Tom Hanks, The Post

Gary Oldman, L’ora più buia

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Miglior attrice in un film drammatico

Jessica Chastain, Molly’s Game

Sally Hawkins, La forma dell’acqua – The Shape of Water

Frances McDormand, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Meryl Streep, The Post

Michelle Williams, Tutti i soldi del mondo

Miglior attore in un film comico-musical:

Steve Carell, La battaglia dei sessi

Ansel Elgort, Baby Driver

James Franco, The Disaster Artist

Hugh Jackman, The Greatest Showman

Daniel Kaluuya, Get Out

Miglior attrice in un film comico-musical:

Judi Dench, Victoria & Abdul

Helen Mirren, Ella & John – The Leisure Seeker

Margot Robbie, I, Tonya

Saoirse Ronan, Lady Bird

Emma Stone, La battaglie dei sessi

Miglior attore non protagonista in un film:

Willem Dafoe, The Florida Project

Armie Hammer, Call Me by Your Name

Richard Jenkins, La forma dell’acqua – The Shape of Water

Christopher Plummer, Tutti i soldi del mondo

Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Migliore attrice non protagonista in un film:

Mary J. Blige, Mudbound

Hong Chau, Downsizing

Allison Janney, I, Tonya

Laurie Metcalf, Lady Bird

Octavia Spencer, La forma dell’acqua – The Shape of Water

Miglior film animato

Baby Boss

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Miglior regia di un film

Guillermo del Toro, La forma dell’acqua – The Shape of Water

Martin McDonagh, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Christopher Nolan, Dunkirk

Ridley Scott, Tutti i soldi del mondo

Steven Spielberg, The Post

Miglior sceneggiatura

Guillermo Del Toro, Vanessa Taylor, La forma dell’acqua – The Shape of Water

Greta Gerwig, Lady Bird

Liz Hannah, Josh Singer, The Post

Martin McDonagh, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Aaron Sorkin, Molly’s Game

Miglior film straniero

Una donna fantastica (Spagna)

Per primo hanno ucciso mio padre (Cambogia)

Oltre la notte (Germania)

Loveless (Russia)

The Square (Svezia)

Serie TV

Miglior serie drammatica

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This is Us

Miglior serie comica

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel

Master of None

Smilf

Will & Grace

Miglior attore in una serie drammatica

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This is Us

Freddie Highmore, The Good Doctor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan

Miglior attrice in una serie drammatica:

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Maggie Gyllenhaal, The Deuce

Katherine Langford, Tredici

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Miglior attore in una serie comica

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Kevin Bacon, I Love Dick

William H. Macy, Shameless

Eric McCormack, Will & Grace

Migliore attrice in una serie comica

Pamela Adlon, Better Things

Alison Brie, Glow

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Issa Rae, Insecure

Frankie Shaw, SMILF

Miglior miniserie o film tv

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

Miglior attore in miniserie o film tv

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Jude Law, The Young Pope

Kyle MacLachlan, Twin Peaks

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

Miglior attrice in miniserie o serie tv

Jessica Biel, The Sinner

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud: Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Miglior attore non protagonista in serie, miniserie o film tv

David Harbour, Stranger Things

Alfred Molina, Feud

Christian Slater, Mr. Robot

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

David Thewlis, Fargo

Miglior attrice non protagonista in serie, miniserie o film tv

Laura Dern, Big Little Lies

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Chrissy Metz, This is Us

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Shailene Woodley, Big Little Lies

Un’immagine tratta dal film vincitore de Golden Globe come Miglior Film: Tre manifesti a Ebbing Missouri

Cristina Aresu © Riproduzione Riservata