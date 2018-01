Caroli Hotels Basketball Cup: conclusa la V edizione. Ecco i vincitori

Si è chiusa la V Caroli Hotels Basketball Cup, organizzata dalla catena alberghiera main sponsor del torneo e dalla società sportiva La Scuola di Basket Lecce. Nelle finali giocate al PalaVentura di Lecce, tra gli uomini ha prevalso Petrarca Padova, tra le donne Sorriso Azzurro Cercola.

Come già nella precedente edizione, si sono disputati due tornei: quello maschile intitolato “Memorial Antonio Corlianò” (ex presidente della New Basket Brindisi e uomo di basket competente, genuino, che con la sua passione ha fatto tantissimo per la pallacanestro in Puglia), il femminile “Memorial Roberto Maruccia” (grande amico della Caroli Hotels Basketball Cup ed ex militare del Battaglione San Marco scomparso recentemente a causa di una grave malattia).

Presenti 15 formazioni Under 14: otto maschili (CUS Auxilium Torino, Kioko Caserta, Petrarca Padova, Aurora Brindisi, Casale Monferrato, Scandone Avellino, Rimini Crabs, Zanella Cefalù) e otto femminili (Reyer Venezia, Sorriso Azzurro Cercola, De Florio Taranto, Porto San Giorgio, Virtus Eirene Ragusa, Bolzano Sisters, Athena Roma. Le partite della manifestazione giovanile si sono disputate nei palloni tensostatici di Alezio (via Tuglie) e “Pietrabianca” di Casarano (via Olanda), al Palazzetto dello Sport “F.Panico” di Galatina (via Chieti), all’impianto polifunzionale di Gemini (frazione di Ugento in via Monteverde), al Pala “Andrea Pasca” di Nardò (via Giannone), a Gallipoli e al PalaVentura di Lecce (piazza Palio).

Questi i risultati dell’ultima giornata 6 gennaio

Cus Auxilium Torino – Rimini Crabs 87-27 – Casarano (7-8 posto M)

Bolzano Sisters – Virtus Eirene 52-29 – Casarano (5-6-7 posto F)

Aurora Brindisi – Kioko Caserta 31-69 – Nardò (3-4 posto M)

Scandone Avellino – Zanella Cefalù 74-51 – Gallipoli (5-6 posto M)

Reyer Venezia – Athena Roma 51-32 – Gallipoli (3-4 posto F)

FINALI

Porto San Giorgio – Sorriso Azzurro Cercola 40-61 – PalaVenturaLecce (1-2 posto Femminile)

Casale Monferrato – Petrarca Padova 43-101 – PalaVentura Lecce (1-2 posto Maschile)

Oltre trecento partecipanti tra giocatori e staff, più il grande seguito di genitori e accompagnatori. Il torneo ha rappresentato anche un’ottima vetrina per i giovani arbitri oltre che essere veicolo di promozione e valorizzazione del territorio salentino. Al torneo, sono giunti i saluti di Nando Marino, già presidente della Lega Basket, di Flavio Tranquillo, giornalista e telecronista sportivo e di Andrea Meneghin.

Albo d’oro: 1° edizione Sabonis Basketball School (Lituania); 2° edizione Olimpia Milano; 3° edizione Mens Sana Academy; 4° edizione Aurora Brindisi