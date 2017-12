Tournèe Siciliana per gli Actores Alidos con il concerto Galanìas

Le affascinanti voci delle donne di Actores Alidos sbarcano in Sicilia per prendere parte a diversi appuntamenti musicali in alcune città della vicina isola.

Il 27 Dicembre 2017 alle ore 21:15 il quintetto tutto al femminile, composto da Valeria Pilia, Elisa Marongiu, Manuela Ragusa, Roberta Locci e Valeria Parisi, parteciperà alla XLIII stagione concertistica “Versi, Viaggi e Memorie” organizzata dall’Associazione Musicale Etnea, esibendosi presso la Basilica della Madonna del Carmine di Catania con il concerto “Galanìas”.

Il giorno seguente, 28 Dicembre, le cinque cantanti terranno un workshop di canto presso il Monastero dei Benedettini di Catania.

La tournée siciliana proseguirà ad Erice (Tp) dove le donne di Actores Alidos saranno ospiti all’interno della manifestazione “Erice Natale” organizzata dalla fondazione EriceArte.

Nella giornata del 29 Dicembre alle ore 19:00, infatti, il concerto Galanías verrà eseguito nella chiesa di s. Martino, uno dei santuari più graziosi di questo borgo medievale siciliano riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

Ed è in questo contesto suggestivo che le donne di Actores Alidos canteranno le loro ninne nanne, canti d’amore, canti per accompagnare i momenti di gioia, di festa e di dolore, canti popolari le cui sonorità affondano le radici nella millenaria cultura della Sardegna.

Galanías propone infatti i canti tradizionali femminili rivisitati in chiave polifonica, i quali si alternano a canti appartenenti al repertorio maschile, grazie agli arrangiamenti di Valeria Pilia, leader del quintetto, la quale mischia elementi sospesi tra passato e presente, in un perfetto equilibrio fra innovazione e tradizione.

Il concerto viene eseguito a cappella dalle cinque profonde voci femminili le quali, per darsi il ritmo, si accompagnano al suono di tamburi e di semplici strumenti d’antico uso quotidiano (come il macinino del caffè, taglieri, coltelli, forbici, cesti con granaglie) rispecchiando così gli antichi saperi delle donne sarde sotto una rinnovata luce moderna.

Il concerto degli Actores Alidos, che è già stato ospite presso i più prestigiosi festival internazionali di musica in ben ventitrè nazioni, vincitore in Germania del primo premio al Festival Malzhaus Folkherbst di Plauen, porterà dunque le bellezze, preziosità (proprio questo sta a significare Galanìas) della Sardegna dall’una all’altra isola del Mediterraneo, per far apprezzare anche qui, in occasione di questi importanti appuntamenti dedicati alla musica popolare, le sonorità dei canti sardi.

Dal progetto “Galanìas”, infine, è recentemente nato l’omonimo CD in collaborazione con grandi artisti (quali Sainkho Namtchylak, Ambrogio Sparagna, Tenores di Bitti, Raffaello Simeoni, Redi Hasa ed Orlando Mascia) e distribuito da Finisterre in tutta Europa e Giappone, per esportare le antiche preziosità della nostra isola in tutto il mondo.