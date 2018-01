Torpè, emessa misura cautelare nei confronti di un rapinatore

Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Torpè hanno dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare coercitiva dell’obbligo di dimora nei confronti di O.L., 18enne ostiense. Il giovane, il 22 novembre scorso, si era reso responsabile di una rapina ai danni di un negozio di abbigliamento, ubicato a Torpè in via San Niccolò, dove, travisato da una sciarpa e armato di pistola si era impossessato del misero incasso di 20 euro, per poi colpire al petto e alla testa il gestore dell’esercizio commerciale, un cittadino cinese di 47 ani, che era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco” di Nuoro per le importanti ferite alla testa riportate.

Dopo la rapina il ragazzo era fuggito a piedi ed aveva fatto perdere le proprie tracce, ma le immediate indagini intraprese dai militari dell’arma avevano portato subito al riconoscimento dell’autore della rapina; a seguito della perquisizione domiciliare all’interno della sua abitazione avevano rinvenuto l’arma giocattolo, con ancora evidenti delle tracce di sangue, e gli indumenti con cui il ragazzo avevano perpetrato la rapina. Denunciato alla competente A.G., ieri il Tribunale di Nuoro ha emesso nei confronti del ragazzo la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Torpè con l’obbligo di permanere all’interno della sua abitazione durante l’arco orario notturno.