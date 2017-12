Savona. Anziana scroccona seriale nei locali

Savona. Anziana scroccona. La donna, già ribattezzata “scroccona seriale”, ha innescato un dibattito online tra chi la ritiene una persona bisognosa di una mano e chi sostiene sia solo una truffatrice.Savona. Anziana scroccona. Dall’unica foto che circola in rete sembra tutt’altro che una truffatrice con capelli brizzolati, vestiti da anziana, scarpe da ginnastica, un po’ trasandata nell’aspetto, ma da giorni è diventata il chiodo fisso di ristoratori e baristi di Savona. Come raccontano La stampa e Secolo XIX, l’anziana donna, sulla settantina infatti in un paio di settimane è riuscita scroccare colazioni, spuntini e pranzi in diversi locali della zona, semplicemente andando via senza pagare. Il meccanismo è sempre lo stesso l’anziana si siede, guarda il menù, ordina qualcosa con calma magari cercando anche gualche consiglio dai camerieri, poi al momento del conto spiega che non può pagare perché non ha i soldi. “Non ce la faccio, mi dispiace” spiega la donna con fare sommesso a chi ha davanti a cui non rimane altro da fare che lasciarla andare.

Da giorni i baristi hanno lanciato l’allarme online e attraverso WhatsApp innescando un dibattito tra chi ritiene la donna una poveraccia a cui va data una mano e chi sostiene che sia solo una truffatrice. Anche se tra tramezzini, panini farciti, dolci, colazioni e interi pranzi la nonnina, già ribattezzata la “Scroccona seriale”, ha già fatto visita a molti locali della zona, per il momento nessuno l’ha denunciata. In realtà però non sono pochi i commercianti arrabbiati che spiegano: “Se avesse chiarito in anticipo la sua situazione magari potevano darle da mangiare comunque e invece così si sentiamo presi in giro”.

