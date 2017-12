Sassari. Respir’Arte: weekend al Parco di Monserrato con artisti da tutta Italia

Sabato 3 e domenica 4 giugno torna a Sassari la più importante kermesse artistica degli ultimi anni. Non solo arte figurativa ma anche spettacoli musicali con cori polifonici e le musiche di Enzo Mugoni e Beppe Dettori.

SASSARI – 30.05.2017. Lo scorso anno aveva fatto sognare i sassaresi portando nell’area verde più bella della città la più importante kermesse artistica degli ultimi anni. Risultato: oltre 4mila visitatori in due g iorni. Respir’Arte ritorna questo weekend al Parco di Monserrato con oltre cento artisti provenienti da tutta Italia e più di quattrocento opere esposte tra pittura, scultura, fotografia, scenografia, grafica e tessitura. Ma nel fitto calendario c’è spazio anche per il teatro, la break dance, la moda e la musica con nomi di apprezzati cantanti come Enzo Mugoni e Beppe Dettori.

È forte l’aspettativa per questa seconda edizione dell’evento organizzato dall’Associazione culturale Respir’Arte con il patrocinio del Comune di Sassari. Presenti anche due artiste provenienti dalla Cina.

«La preparazione è stata impegnativa e ha richiesto mesi di lavoro – spiega l’ideatore Gianni Pittui, mente organizzativa e presidente dell’associazione – non saremmo riusciti nell’intento senza il grande aiuto offerto dall’assessora comunale alla Cultura, Raffaella Sau, dal titolare all’Ambiente, Fabio Pinna e dai consiglieri comunali Giuseppe Mascia e Gianni Crobu».

Sabato 3 e domenica 4 giugno, dalle 10 del mattino sino alle 24, la splendida cornice del parco ospiterà tanti artisti ma soprattutto tante idee originali. L’ingresso è libero. Troveranno spazio opere come l’enorme statua di Cristo di Marco Mulas, realizzata interamente in acciaio inox, e i suoi bronzetti.

Novità saranno le tessiture sugli alberi di Daniela Frongia, artista di San Gavino Monreale che semina la canapa da cui produce i filamenti delle fibre per creare i suoi lavori, realizzando anche i suoi quadri con il medesimo intreccio.

Ancora una volta tra i protagonisti ci sarà l’intagliatore con la motosega, William Pinna, che quest’anno presenterà un’inedita opera di equilibrismo con i suoi lavori in pietra e, per la gioia dei bambini, il suo capolavoro “Transformer” alto tre metri, formato da parti meccaniche raccolte in un’autodemolizione.

Ritorna a grande richiesta il laboratorio del maestro calcinaio Costanzo Salis, che metterà a disposizione di alcuni pittori i suoi pannelli realizzati in canapa e calce, calce naturale e terra cruda per dare vita ad affreschi con tecniche medievali e rinascimentali.

Senz’altro grande interesse susciterà la figura della “zigana” presentata da Danila Pittau, in arte Dani Franz: ascoltando narrazioni sulla vita dei presenti, la pittrice produrrà opere visive seguendo le emozioni trasmesse durante il racconto, per poi farne omaggio all’improvvisato protagonista.

Antonella Maresu darà avvio a una creazione che sarà conclusa con il coinvolgimento del pubblico. Dalla fontana del parco sgorgherà una cascata di piccole stoffe colorate dove spicca una figura di donna stilizzata. È un laboratorio dove è “vietato non toccare”, dedicato alla sensibilità tattile di bimbi e adulti.

Ai più piccoli è dedicato “Artisti in erba”, un’attività pensata da Laura Virgilio per i bambini, che avranno uno spazio tutto loro per disegnare le loro piccole grandi opere indossando le t-shirt Respir’Arte.

Quest’anno si aggiungerà una mini-galleria diretta artisticamente da Ettore Aldo del Vigo, con esposizione di artisti all’interno dell’ex area ristorante. Ma non è finita. Si assisterà a danze tribali di ragazze sinuose intorno alle opere esposte dalla stilista Francesca Colombino, e non mancheranno gli studenti del Liceo artistico con le loro creazioni. Infine, dodici “Vittoriani Sardegna ” in abiti dell’epoca vittoriana aiuteranno a calarsi in un’atmosfera bohemien con le loro coreografie.

Sarà presente anche l’Associazione italiana cuochi che metterà a disposizione un menù per il pranzo e la cena. Le postazioni sono accuratamente studiate grazie al lavoro della coordinatrice Loredana Marongiu.

Sabato tanta musica a partire dalle 10.30 con il reading di poesia e musica di Leonardo Onida, le launeddas e lo hang di Fabio Melis, il gruppo Gurusele Thathari, Sirbone Crew di Bboy Trebor (alias Roberto Chessa) break dance e infine Enzo Mugoni. Domenica ad allietare il pomeriggio dalle 13 sarà Beppe Dettori accompagnato dagli strumenti ad impatto zero, respiro e armonia. A chiudere la manifestazione sarà il coro sassarese Caras diretto da Tore Bulla, con le sue melodiose voci femminili.