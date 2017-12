Nell’ambito della prima delle accademie musicali della Cattedrale di Iglesias in programma il 24 e il 25 febbraio 2017 dal titolo “Brahms!!!” venerdì 24 febbraio, alle ore 20, l’Assessore alla Cultura del Comune di Iglesias, Simone Franceschi, conferirà un attestato di riconoscenza della città di Iglesias al compositore Stefano Garau per la sua opera Passus duriusculus per coro e organo scritta nel 2010 in memoria di don Pietro Allori e per alcune “colorature strumentali” di altri mottetti dello stesso maestro di cappella della cattedrale di Iglesias già presentate nelle diverse edizioni di Spazio Brahms di Alghero.