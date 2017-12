Porto Cervo Racing Team. Diomedi e Salis al via del Rally del Matese

Maurizio Diomedi e Fabio Salis della Porto Cervo Racing saranno al via in Campania al 5° Rally del Matese, prima prova di Coppa Italia Rally 2017 – 3^ Zona: “Corriamo fuori dall’isola per misurarci”.

Porto Cervo 23 maggio 2017- Maurizio Diomedi di nuovo al via questa volta del Rally del Matese valevole anche per la prima tappa della Coppa Italia Rally 2017 – 3^ Zona, in programma nel casertano dal 27 al 28 maggio. Equipaggio tutto Porto Cervo Racing , Maurizio sarà navigato per la prima volta da Fabio Salis.

Sulla Ford Fiesta WRC il campione sardo tornerà protagonista dopo la buona prova al Rally del Vermentino, esordio stagionale, occasionalmente in coppia con Vittorio Musselli. Per la gara d’oltremare Diomedi sceglie di correre con il navigatore che più lo ha ispirato in tanti anni di collaborazione: “Fabio Salis è sempre stato un valido supporto durante la preparazione delle mie gare, uno che ha lavorato sempre nel team dietro le quinte, prestando il suo tempo e le sue competenze. Fabio sa che non è scontato correre con me, l’ho scelto anche perché conosce il mio metodo nel raccogliere le note e per questo ci siamo subito trovati bene. E’ la persona giusta per fare questa gara difficile, il suo senso di responsabilità si è già visto durante le ricognizioni. L’obiettivo sarà dunque quello di misurarci e portare a casa un buon risultato”.

Il Rally del Matese ha un percorso che misura 374,86 chilometri mentre le 9 prove speciali si svolgeranno su un tracciato di 81 chilometri. La partenza della tappa valevole sia per la Coppa Italia Rally 2017 – 3^ zona è fissata per il 27 maggio alle 17.30 a Pietravairano. La competizione terminerà nella serata successiva, quella di domenica 28 maggio, a San Potito Sannitico, dove è prevista anche la premiazione.

Fortissima concentrazione dell’equipaggio per trovare un promettente feeling con la Ford Fiesta Wrc preparata dal Team StepFive Motorsport.

Per Fabio Salis la partecipazione al Matese con Maurizio Diomedi è un’esperienza che richiede un grande impegno: “Il Rally del Matese è una gara complessa, importante perché debutto al fianco di Maurizio. La nostra preparazione sarà messa alla prova da un percorso lungo e da tante novità: la macchina, le strade che non conosciamo e la sfida con piloti di cui non sappiamo le potenzialità. Nelle nostre passate esperienze di collaborazione abbiamo sempre lavorato in sintonia, speriamo che l’esperienza di tutti questi anni possa tornarci utile. Saranno fondamentali efficacia e ritmo gara, questo rally non permette sbavature e dovremo sempre guidare al massimo della concentrazione”.