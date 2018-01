Poetto: monumento Luigi Olla

Quartu Sant’Elena. Il sindaco Mauro Contini inaugurerà domani mattina, alle ore 9.30, presso l’area parcheggio della “Bussola”, il monumento alla memoria del Sottocapo cannoniere Luigi Olla, marinaio quartese caduto in combattimento il 24 maggio del 1915 e decorato con la Medaglia d’Argento al Valor Militare.

L’Amministrazione Comunale ha infatti voluto accogliere le richieste dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, sezione di Quartu, in occasione del centenario della morte di Olla, «coerentemente – spiega il sindaco Contini – con la volontà di intitolare aree e spazi pubblici a cittadini quartesi che hanno testimoniato il valore sociale al servizio della comunità, anche in periodi drammatici come la Grande Guerra».

L’inaugurazione avverrà alla presenza delle Associazioni d’arma e delle autorità militari.

Per consentire lo svolgimento della cerimonia ufficiale, l’area adibita alla sosta della “Bussola” sarà interdetta alla circolazione e alla sosta dalle ore 7:00 alle ore 11:00.

Luigi Olla, imbarcato sul cacciatorpediniere “Turbine” della Regia Marina, cadde a soli 23 anni il 24 maggio 1915, nel corso di un combattimento nell’Adriatico contro la Marina Austriaca. Olla era nato a Quartu Sant’Elena l’11 marzo 1892.