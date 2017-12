Paderno Dugnano. Sgominata banda ladri d’appartamento

Paderno Dugnano. Sono responsabili di almeno 16 colpi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la banda avrebbe compiuto più di un furto nello stesso giorno, arrivando anche a quattro appartamenti svaligiati in meno di un’ora. Paderno Dugnano. “Abbiamo fatto un furto spettacolare. Adesso torniamo a casa?” “Si, a casa. Vieni dietro di me”. Una telefonata che è costata cara a una banda di ladri d’appartamento, ritenuta responsabile di almeno 10 furti e 6 tentati nel solo mese di febbraio tra le province di Padova, Varese e Vicenza. Grazie alle intercettazioni telefoniche i carabinieri del Comando Provinciale di Milano sono risaliti all’identità dei membri della banda e ieri hanno eseguito a Cassano d’Adda e a Paderno Dugnano, provincia di Milano, quattro decreti di fermo di indiziato di delitto a carico di altrettanti cittadini albanesi. I quattro sono stati rintracciati nei pressi delle loro abitazioni e ora si trovano in carcere a Monza e a Milano San Vittore. Dentro il vano airbag dell’automobile usata per i colpi, i carabinieri hanno trovato diversi gioielli.

Il loro modus operandi, sempre lo stesso: si recavano in macchina verso l’abitazione scelta come obiettivo e poi due di loro si occupavano di entrare nelle case mentre un terzo uomo rimaneva a bordo dell’auto pronto a scappare e un “palo” sorvegliava la strada. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la banda avrebbe compiuto più di un furto nello stesso giorno, arrivando anche a quattro appartamenti svaligiati in meno di un’ora.

