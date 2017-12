Federico Carta e Vinicio Modolo per Mister International Italia

Dopo Federico Carta (di Carbonia), Mister Italia 2016 apre le porte dei più importanti concorsi di bellezza ad un altro concorrente: Vinicio Modolo vince la fascia di Mister Italia 2016 – Mister International Italia

E’ Vinicio Modolo, 23enne di Codognè (TV) il neo MisterItalia 2016 – Mister International Italia, la fascia/passaporto con la quale rappresenterà il “belpaese” ed il Veneto alle Finali Mondiali di MisterInternational 2016 gli è stata consegnata oggia Venezia presso l’Hotel Danieli da Dario Diviacchi, direttore di Mister Italia, dopo che una commissione internazionale ha visionato le foto dei vari finalisti di Miss Italia. Mister International è il più importante concorso di bellezza maschile del mondo che quest’anno di terrà a Bangkok (Thailandia) dal 13 al 19 dicembre. La terrazza e le sale dell’Hotel Danieli, uno tra i più famosi hotel del mondo, sono state anche sede dello shooting fotografico.

Lo scorso anno a rappresentare l’Italia alla finale tenutasi a Manila (Filippine), con un volo della Thai International, ci è andato Mister Italia 2015 – Andrea Luceri, 25 anni di Lecce che a Manila ha vinto il titolo internazionale di Mister Telegenic 2015. Vinicio Modolo è alto 186, capelli castani, occhi marrone, segno zodiacale dell’acquario, iscritto all’Università di Padova alla Facoltà di Ingegneria dell’Automazione. Il suo hobby è lo sport con un amore particolare per il nuoto. Per quanto riguarda lo spettacolo e la musica le sue preferenze vanno da Bono degli U2 a Tom Hardy per il cinema. Vinicio è stato individuato dagli agenti di Mister Italia per il Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, Loraine Colaguori e Renzo Profili di Pordenone.

Il concorso nato negli anni 90 e registrato nel 1998, grazie anche ai suoi sponsor come la Sting Eyewear (occhiali da sole), la Thai Airways, JesusPaul (costumi da bagno), World of Beauty (prodotti di bellezza) e la Wella (prodotti per i capelli), a differenza degli altri concorsi di bellezza maschili italiani, ha voluto internazionalizzarsi collegandosi ai maggiori “male beauty contest” del mondo, come da hashtag #misteritaliatiportanelmondo. I suoi concorrenti, grazie a questi collegamenti che Dario Diviacchi ha creato, negli ultimi anni sono andati a rappresentare l’Italia a “Mister World” (Adamo Pasqualon nel 2014, Federico Carta nel 2016) a “Mister International” (Marco della Croce nel 2014, Andrea Luceri 2015, Vinicio Modolo 2016), ed altri ancora. Per iscrizioni gli interessati possono scrivere alle email: [email protected] , oppure telefonare al numero 331.8418444.