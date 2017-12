Lanusei. Stagione di prosa 2017/2018 al teatro Tonio Dei

Ironia e dramma tra raffinate riletture di classici e mises en scène di testi contemporanei per la Stagione di Prosa 2017-18 al Teatro Tonio Dei di Lanusei.

Cinque i titoli in cartellone tra gennaio e aprile – da brillanti commedie come “Fiore di cactus” (da cui Gene Saks ha tratto l’omonimo film con Ingrid Bergman, Walter Matthau e Goldie Hawn) a immortali capolavori come “L’avaro” di Molière, accanto al visionario “Macbettu” di Alessandro Serra, liberamente ispirato al “Macbeth” di William Shakespeare, a intriganti intrecci fra teatro, letteratura e cinema con “Il mondo non mi deve nulla” dall’omonimo romanzo di Massimo Carlotto e “Profumo di donna” da “Il buio e il miele” di Giovanni Arpino. Tra i protagonisti, i grandi nomi della scena italiana – da Pamela Villoresi e Claudio Casadio a Massimo Venturiello, Alessandro Benvenuti, Benedicta Boccoli e Maximilian Nisi, l’attore, drammaturgo e regista Leonardo Capuano e una compagnia tutta al maschile per la celebre tragedia elisabettiana, tradotta in sardo logudorese, con Giovanni e Andrea Carroni, Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Maurizio Giordo, Stefano Mereu e Felice Montervino.

Il sipario si aprirà – venerdì 12 gennaio alle 21 – su “Fiore di cactus” di Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy: la scoppiettante commedia interpretata da Benedicta Boccoli e Maximilian Nisi, con la regia di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese, offre interessanti spunti di riflessione sull’esistenza e sull’amore, sul dolore e su tutte le debolezze umane. La pièce (che ha ispirato l’omonima commedia di Abe Burrows, trasportata con successo sul grande schermo da Gene Saks con Ingrid Bergman e Walter Matthau oltre a un’esordiente – da Oscar – Goldie Hawn) racconta la movimentata vita sentimentale di un dentista, scapolo impenitente, costretto per uscire da un enpasse a chiedere all’algida segretaria di fingersi sua moglie. Tra un gioco di equivoci con ritmi da vaudeville e un susseguirsi di colpi di scena si giungerà all’atteso lieto fine. Riflettori puntati – mercoledì 31 gennaio alle 21 – su Alessandro Benevenuti, protagonista de “L’avaro” di Molière accanto a Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Paolo Ciotti e Elisa Proietti – per la regia di Ugo Chiti. Una celeberrima commedia – divertente e nerissima – incentrata su uno dei sette vizi capitali, che trova la perfetta incarnazione in Arpagone, capofamiglia tirannico, innamorato del denaro al punto da sacrificargli la felicità e il futuro dei suoi stessi figli. Ma la farsa – complicata da amori e intrighi – volge quasi in tragedia dopo un furto che stravolge l’ordine dello cose, mettendo a nudo segreti e passioni, tra una sottile analisi psicologica dei personaggi e il grottesco e spietato affresco della società con le sue rigide convenzioni e una mondana ipocrisia, a fronte delle verità del cuore.

Una commedia in noir – sabato 17 febbraio alle 21 – per Pamela Villoresi e Claudio Casadio, alle prese con la vertigine del vuoto ne “Il mondo non mi deve nulla” – dall’omonimo romanzo di Massimo Carlotto – per la regia di Francesco Zecca. Sullo sfondo di una Rimini silenziosa, ancora in attesa dei turisti, avviene l’inaspettato incontro tra Lise, ex croupier disillusa e amareggiata che immagina di vedere la città staccarsi dal suolo e andare alla deriva per l’eternità e Adelmo, un ladro sfortunato che sogna di cambiar vita. In una sorta di lotta silenziosa, una «battaglia senza vincitori né vinti, senza eroi», i due protagonisti così diversi si mostrano in tutta la loro fragilità e forza, costretti a ripensare al significato della propria esistenza e reinventarsi un futuro in una storia che, sottolinea il regista, «restituisce all’uomo la chance di guidare i suoi propri fili fino alla fine».

La (ir)resistibile ascesa di un tiranno – martedì 6 marzo alle 21 – nel “Macbettu” di Alessandro Serra (Premio Ubu 2017 come miglior spettacolo) per una moderna e immaginifica rilettura del “Macbeth” di William Shakespeare tra i segni e simboli di una Sardegna arcaica. Il fascino oscuro del dramma elisabettiano rivive tra apparizioni di streghe e fantasmi, con un cast di soli uomini – Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu e Felice Montervino – e il suono aspro della lingua logudorese che trasfigura la parola in canto. I riti e le maschere enigmatiche del carnevale barbaricino ispirano una mise en scène ricca di pathos, tra arcane profezie e cupi presagi, in cui la sfrenata ambizione innesca una sanguinosa spirale di tradimenti e delitti fino all’inesorabile compiersi del destino.

Viaggio nei labirinti della mente e del cuore – mercoledì 18 aprile alle 21 – con “Profumo di donna” dal romanzo “Il buio e il miele” di Giovanni Arpino, con Massimo Venturiello (che firma anche la regia) nel ruolo del protagonista, un capitano in pensione, diventato cieco a causa di un’esplosione, che attraversa l’Italia per far visita ad un amico. Un uomo «a tratti irascibile e spigoloso, a volte ironico e autoironico, sempre e comunque irresistibile seduttore di donne» (interpretato sullo schermo da uno straordinario Vittorio Gassman nel film di Dino Risi, e nel remake americano da Al Pacino) – dietro la cui maschera si celano dolore e turbamento, dubbi e private inquietudini ma soprattutto l’insofferenza per la propria condizione. Il dramma della solitudine affiora quasi sottotraccia lungo l’itinerario – una sorta di “pellegrinaggio” – in compagnia di un giovane soldato in permesso premio, costretto a confrontarsi con l’esuberante e spesso incontenibile personalità dell’ufficiale, ma anche con le amare verità della vita.

La Stagione di Prosa 2017-18 a Lanusei è organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare della Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiBACT/ Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Sardegna, e del Comune di Lanusei, con il contributo della Fondazione di Sardegna e con l’importante supporto di Sardinia Ferries, che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio da e per l’Isola.