La strada provinciale 54 fra buche e incuria continua a sbriciolarsi

A distanza di un anno esatto dalle parole dell’Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna Giorgio Sanna, ancora non sono iniziati i lavori per la manutenzione della strada provinciale 54 che collega il comune di Nuraminis a Serramanna.

Infatti un anno fa, Sanna affermava che era in programma un intervento di rappezzo “contando di recuperare 50mila euro per rifare completamente il manto d’asfalto” col bilancio del 2017.

Sette mesi fa annunciava che l’assegnazione di 6 milioni e 200 mila euro per “manutenzioni straordinarie” da parte dell’assessorato regionale ai lavori pubblici con la promessa di riuscire a terminare le operazioni entro fine anno.

Scadenza non rispettata. Ad oggi infatti, la strada si presenta in uno stato pietoso.

La strada misura complessivamente quasi 7,5 km di cui solo un chilometro versa in condizioni tali da essere considerato un rischioso per la percorrenza: oltre alla mancanza quasi totale di segnaletica orizzontale, è costellato di lunghe e profonde buche che rappresentano un vero pericolo e causare potenziali incidenti.

A novembre, il sindaco di Nuraminis Mariassunta Pisano ha presentato una lettera di diffida alla Provincia per una attuazione immediata dei lavori, descrivendo lo stato di degrado in cui ancora oggi si trova la strada e indicando come responsabili in caso di eventuali incidenti l’Amministratore Straordinario del Sud Sardegna e il Dirigente del settore lavori pubblici.

Un problema che interessa anche la cittadinanza del Comune di Serramanna in quanto la SP 54 è un importante snodo d’accesso alla strada statale 131.

Dopo un anno di promesse non mantenute, si spera che i lavori vengano appaltati ed eseguiti tempestivamente nel corso del 2018, mentre l’asfalto continua a sfaldarsi e sbriciolarsi sotto le ruote di auto, mezzi agricoli e camion che ogni giorno percorrono quell’insidioso tratto di strada.

Francesca Pitzanti