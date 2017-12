La Maddalena. Cucca (PD): occasione unica

INTESA LA MADDALENA, CUCCA: OCCASIONE UNICA DI RISCATTO E DI SVILUPPO. GENTILONI VENGA PRESTO IN VISITA PER TOCCARE CON MANO LE POTENZIALITÀ DELL’ISOLA

Cagliari, 27 dicembre 2017 – “L’intesa tra Governo e Regione sulla Maddalena è un’occasione unica di riscatto e di sviluppo che quel territorio e la Sardegna attendevano da tempo. Un altro importante tassello che dimostra l’attenzione da parte dell’esecutivo nazionale verso i problemi irrisolti dell’Isola, causati in gran parte, come nel caso della Maddalena, dalle decisioni scellerate dei​ governi precedenti. Dopo dieci anni vengono finalmente poste le condizioni per porre rimedio al grave stato di abbandono dell’ex area militare e realizzare le bonifiche creando, nel contempo, posti di lavoro e concrete opportunità di crescita in ambito turistico”

Il segretario del PD Giuseppe Luigi Cucca plaude all’intesa firmata oggi a Palazzo Chigi dal premier Gentiloni e dal presidente Pigliaru sull’isola della Maddalena.

“E’ un fatto storico – prosegue Cucca – che consente di superare gli effetti negativi che la dismissione della base militare americana, senza valide alternative, ha generato nell’economia locale, e porre in essere il tanto atteso progetto di riconversione turistica. Con l’intesa firmata oggi e lo stanziamento di 50 milioni di euro già assegnati dal Patto per la Sardegna, la Regione potrà portare a compimento opere strategiche, come l’ex arsenale,​ e realizzare altri interventi di riqualificazione che renderanno ancora più attraente l’isola, tale da diventare polo internazionale per il turismo congressuale e per la nautica, vista anche la concentrazione di elementi di rara bellezza paesaggistica​. Invitiamo perciò il presidente Gentiloni a venire presto in visita per toccare con mano le potenzialità dell’Isola e del suo arcipelago.”