Italia: lettori in calo secondo i dati Istat

Rispetto all’anno passato in Italia si è letto ancora meno. E’ quanto denunciano gli ultimi dati Istat che evidenziano come nel 2016 abbiano letto soltanto il 40,5% della popolazione nel 2016 rispetto al 42% del 2015. Ad aver letto almeno un libro in un anno per diletto sono circa 23 milioni di italiani e solo il 14,1% degli italiani rientra tra i “lettori forti”, ossia coloro che hanno letto almeno 12 libri in un anno, di più rispetto al 2015 che erano 13,7%. Sono i giovanissimi coloro che leggono in assoluto di più, compresi nella fascia tra gli 11 e i 14 anni (il 51,1%) e si distinguono tra coloro che sono figli di lettori (tra i 6 e i 18 anni sono ben il 66,9%) e coloro che sono figli di genitori non lettori (il 30,8%).

Un’altra distinzione importante evidenziata dall’Istat, si legge di più al Nord (48,7) rispetto al Sud (27,5%, fatta eccezione per la Sardegna la cui percentuale dei lettori raggiunge da sola il totale del Nord).

Le provincie in cui si legge di più sono Trento nel Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Valle d’Aosta. Quelle in cui si legge meno sono Puglia, Campania, Sicilia e Calabria.

La lettura è dunque più diffusa per il 48% nel Nord-est e nel Nord-ovest. Nel sud la percentuale scende al 27,5%, mentre tra le isole si evidenzia una netta distinzione: in Sicilia legge il 25,8% contro il 45,7% in Sardegna.

Leggono di più le donne rispetto agli uomini. Il 15% dichiara di leggere un libro al mese, contro il 12,6% degli uomini. Il 47,1% delle donne dichiara di aver letto almeno un libro nel corso dell’anno, contro il 33,5% degli uomini.

Un dato allarmante riguarda le famiglie: una su dieci non ha alcun libro in casa (il 28,2% non ha più di 25 libri e il 63,2% arriva al massimo a 100).

