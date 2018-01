Il Giro d’Italia fa tappa per la quarta volta in Sardegna

Il Giro d’Italia, storica corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge lungo le strade italiane con cadenza annuale, torna per la quarta volta in Sardegna (precedenti tappe nel 1961, 1991 e 2007).

I primi tre giorni del Giro numero 100 – che si svolgerà, complessivamente, dal 5 al 28 maggio prossimi – si corrono proprio nell’Isola, con tappa anche a Nuoro. Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 5 maggio, all’interno della cornice della “Notte Rosa” – manifestazione proposta dall’associazione culturale “Sport e Salute” nell’ambito del progetto “NODIPENDENZE – Scendi in pista fai una corsa per la vita”, promosso con il patrocinio dell’ATS (Azienda per la Tutela della Salute) Sardegna e dell’Assessorato alla Sanità – il Ser.D dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, diretto dalla Dott.ssa Rosalba Cicalò, allestirà un proprio stand lungo il centrale corso Garibaldi (fronte farmacia Gali). Gli operatori saranno disponibili a diffondere materiale informativo, test, questionari e, inoltre, ad effettuare gratuitamente la misurazione del tasso alcolemico e del monossido di carbonio. Il Servizio Dipendenze della ASSL di Nuoro partecipa al progetto NODIPENDENZE da alcuni anni, condividendone l’obiettivo principale: la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche correlate alle varie dipendenze (tabagismo, droghe, alcol, gioco d’azzardo, dipendenza da internet ecc.).

Brochure NoDIPENDENZE