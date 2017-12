Il cane “Palla” migliora, notizie confortanti dalla Clinica Duemari

Oristano. Dalla Clinica Duemari, dove si trova in cura, arrivano notizie confortanti sulla salute di Palla, il cane simbolo insieme a Santiago dei maltrattamenti sugli animali in Sardegna.

Il cane recuperato in provincia di Oristano con un laccio stretto al collo che gli ha procurato una lacerazione e il rigonfiamento della testa migliora giorno dopo giorno, attraverso la pagina Facebook della Clinica riusciamo ad avere degli aggiornamenti giornalieri sullo stato di salute di Palla e di tutti i suoi sfortunati compagni di viaggio, molti dei quali aspettano una adozione appena recuperata la salute.

Come accennato Palla sta meglio ma a parere dei veterinari della Clinica Duemari, la situazione non è semplice: sono preoccupanti le condizioni dei vasi sanguigni e linfatici della regione del collo.

Il laccio, che era praticamente un cappio intorno alla testa, è stato rimosso, ma purtroppo la cicatrice sottostante continua a comprimere, deviare e occludere i grossi vasi che assicurano il ritorno venoso dalla regione della testa verso il cuore. Questo determina l’edema e la fibrosi della faccia.

Il protocollo medico che sta seguendo a distanza di due settimane da quando è stata ricoverata, ha enormemente migliorato sia la sua condizione generale che il suo gonfiore.

Purtroppo la cronicità della lesione ha determinato una fibrosi dei tessuti e e si teme che Palla non tornerà mai più ad avere un aspetto normale.

Ma naturalmente non preoccupa questo ma le ripercussioni generali di una situazione come la sua. “Aspetteremo ancora qualche tempo , ma stiamo valutando una risoluzione chirurgica per ripristinare il circolo” scrivono i veterinari.

L’opzione chirurgica non sarà attuata a breve e i veterinari assicurano che terranno informati tutti quelli che fanno il tifo per Palla.

Una cosa positiva oltre il recupero e il salvataggio di Palla è quello che è stato “l’effetto Palla” forse anche inaspettato per la Clinica, l’affetto e l’entusiasmo generato dalla storia a lieto fine ha fatto sì che si concentrasse l’attenzione sul lavoro dei veterinari e sulla possibilità di dare una casa a molti animali che vengono abbandonati o maltrattati.

Molti dei “rottami”, come vengono simpaticamente chiamati gli ospiti della clinica, sono in cerca di adozione, alcuni hanno dei problemi che si porteranno dietro tutta la vita, ma la possibilità di dargli una casa, salvarli dopo un’esperienza drammatica è una cosa che può fare del bene anche all’umano che li porta a vivere con sé. Avere un animale in casa è terapeutico.

Per chi fosse interessato ad adottare qualcuno dei cani o gatti o volesse semplicemente altre informazioni e possibilità di vedere con i propri occhi il lavoro non facile della Clinica: cliccate sulla loro pagina Facebook: https://www.facebook.com/clinica.duemari/

Giovanni Cazzona