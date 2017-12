Gesto Segno Disegno presenta: Inferno, Purgatorio e Paradiso

un progetto di

Federico Cozzucoli

testo di

Paolo Sirena

Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre 2016

dalle ore 18 alle 21

Antico Seminario

via Regina Margherita – Castelsardo (SS)

In alcuni dei locali dell’Antico Seminario di Castelsardo, della Diocesi di Tempio-Ampurias, recuperati dall’associazione TrAmar, Federico Cozzucoli presenta il suo nuovo progetto artistico che inaugurerà Sabato 15 Ottobre alle ore 18 in occasione della 12ª Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI. La mostra è patrocinata dalla Città di Castelsardo, assessorato alla cultura, in collaborazione con la cooperativa C.A.R.M².A.

Un anno fa in procinto di trasferirsi nel Nord della Sardegna, l’artista siciliano rese omaggio al territorio sulcitano dove aveva vissuto per cinque anni, dedicando ad esso, nel suggestivo scenario delle Grotte di Is Zuddas, un’opera ispirata alla cantica dell’Inferno della Divina Commedia, in occasione del 750esimo anniversario della nascita di Dante. A un anno di distanza alla fine delle celebrazioni dantesche vuole concludere il suo progetto ampliandolo e omaggiando le altre due cantiche: il Purgatorio e il Paradiso. Il Paradiso è l’ultima produzione artistica realizzata a Castelsardo e ispirata al suo Maestro.

In sinergia con il Festival Internazionale di promozione del libro e della lettura Un’isola in rete (www.unisolainrete.it),

Festival del nord Sardegna giunto quest’anno alla sua sesta edizione con oltre 40 appuntamenti e altrettanti partner, e che mantiene come epicentro l’incantevole borgo di Castelsardo, all’interno della mostra Inferno Purgatorio, Paradiso il direttore artistico del festival e ricercatore universitario Giuseppe Pintus il 16 ottobre alle ore 18 terrà un reading sui passi d’amore della Divina Commedia.

info

www.federicocozzucoli.net

[email protected]

+393473327194