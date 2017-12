GdF Roma. Sgominata organizzazione di narcotrafficanti. 13 Arresti

Operazione “PROMOTOR FIDEI”

Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 soggetti (di cui uno deceduto a luglio), in relazione a plurime ipotesi di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Le investigazioni, condotte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria della Capitale, prendono spunto dai rapporti di collaborazione internazionale tra il Comando Generale del Corpo e la Polizia Federale di Bruxelles la quale, nell’agosto 2014, forniva input informativi su un traffico di narcotico proveniente dalla Repubblica Dominicana e destinato a diversi Paesi europei.

In tale contesto veniva segnalata, tra l’altro, l’operatività di un pregiudicato romano, ARCURI Giovanni, attivo in significativi traffici di droga sin dagli anni ’80 ed all’epoca delle indagini in regime di libertà vigilata, tra l’altro appartenente al Gruppo teatrale del carcere di Rebibbia quale ex detenuto.

Conseguentemente, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma – costantemente impegnata nel contrasto ai traffici internazionali di droga, che trovano nella Capitale un fondamentale snodo criminale – le Fiamme Gialle del G.I.C.O. individuavano un sodalizio attivo a Roma, Verona, Perugia e in provincia di Latina.

In particolare, le indagini consentivano di accertare come il citato ARCURI, quotidianamente in contatto con l’avvocato CECCHERINI Arturo – e non per questioni legali – unitamente al narcotrafficante belga BRUYNDONX Victor Maria Joseph, fossero responsabili di plurimi tentativi d’importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dalla Colombia e dal Perù, destinati a soddisfare le piazze di spaccio di Roma e di Perugia, città – quest’ultima – in cui era particolarmente attivo il pregiudicato AVELLINI Carlo (deceduto il 26 luglio di quest’anno) .

Proprio in tale ambito, nel febbraio 2015, il CECCHERINI – avvocato del foro di Roma (di qui il nome dell’operazione) – veniva tratto in arresto dalla Polizia olandese per traffico internazionale di stupefacenti, durante un asserito “viaggio di lavoro” in Olanda, nel tentativo di importare 13 chili di cocaina, poi rivelatasi, a sua insaputa, non essere droga, e condannato in quel Paese.

Parimenti, le attività investigative sviluppate dalle Fiamme Gialle capitoline, anche con l’ausilio dei colleghi belgi, spagnoli e olandesi, consentivano di rilevare come l’ARCURI fosse in contatto, per gli illeciti affari con BOERI Sergio, all’epoca in regime di semilibertà, praticante avvocato, noto alle cronache per essere stato il primo laureato all’interno del Carcere di Rebibbia.

Quest’ultimo, in particolare, risultava a capo di un autonomo e strutturato gruppo criminale, al vertice del quale vi erano il medesimo e il factotum BARBANERA Stefano – emissario per i rapporti con l’estero – coadiuvati da MERZARI Gabriele – pregiudicato veneto individuato come corriere – e dai sodali del basso Lazio MARTONE Antonio e NAPOLETANO Nicola, tutti responsabili di plurimi tentativi d’importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dal Venezuela e dal Brasile.

Al riguardo, emergeva come, nonostante l’apparente percorso riabilitativo intrapreso, il BOERI:

– unitamente all’ARCURI, vantasse stabili contatti con narcotrafficanti di origine colombiana, attivi in Spagna, con i quali trattava l’acquisto di un ingente partita di cocaina, nell’ordine di 140 chili, asseritamente destinata ad acquirenti contigui ad una cosca di ‘ndrangheta calabrese, rappresentata in Spagna da propri esponenti;

– risultasse in collegamento anche con un ulteriore pregiudicato romano, BOCCANERA Guido, a sua volta in contatto con il narcotrafficante venezuelano HERNANDEZ Robert Carlos, di stanza in Spagna, oggi arrestato, in ordine all’organizzazione di distinti traffici di droga destinati alla Capitale.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, i conseguenti approfondimenti consentivano, nel settembre 2015, di pervenire al sequestro, a Savona, di 1,1 chili di cocaina, con l’arresto, in flagranza di reato, non solo dei soggetti dei soggetti incaricati del trasporto ma anche dei fornitori colombiani, di stanza in Spagna, dell’illecita sostanza.

Ancora, le parallele attività d’indagine avviate nei confronti del BOCCANERA permettevano di acclarare la sua lucrosa operatività, coadiuvato da POLIA Mario e da ZELLI Fabio, in ordine a plurime attività di spaccio di droga, anche destinata a mercati fuori regione.

In tale contesto, nell’ottobre 2015, venivano arrestati i germani NUCCI Maurizio e Alberto nonché il congiunto NUCCI Gabriele per l’acquisto dal BOCCANERA di 50 grammi circa di cocaina.

I destinatari dell’ordinanza di custodia cautelate in carcere sono:

1) ARCURI Giovanni, nato a Roma il 12.03.1957;

2) AVELLINI Carlo, nato a Perugia il 06.08.1946 (agli arresti domiciliari ma trattasi di persona deceduta);

3) BARBANERA Stefano, nato a Bergamo l’11.12.1957;

4) BOCCANERA Guido, nato a Roma il 06.02.1963;

5) BOERI Sergio, nato a Sanremo (IM) il 12.05.1969;

6) BRUYNDONX Victor Maria Joseph, nato in Belgio il 24.08.1939;

7) CECCHERINI Arturo, nato a Roma il 25.05.1947;

8) HERNANDEZ Robert Carlos, nato in Venezuela il 27.06.1964;

9) MARTONE Antonio, nato a Fondi (LT) il 09.06.1957;

10) MERZARI Gabriele, nato a Verona il 03.04.1956;

11) NAPOLETANO Nicola, nato a Milano il 14.11.1947;

12) PICCIRILLI Claudio, nato a Roma il 03.10.1952;

13) POLIA Mario, nato a Fiuggi (FR) il 12.08.1956;

14) ZELLI Fabio, nato a Roma il 23.02.1959.