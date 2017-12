Franca Masu : quando il Mediterraneo (in)canta

I lunghi capelli hanno ceduto il passo ad un taglio corto ma Franca Masu conserva, intatte, tutta la sensualità e la carnalità di una autentica pasionaria del canto. La maturità ha, se possibile, aggiunto autorevolezza ai suoi tratti, in cui si embricano fermezza e poesia, attimo presente e sogno, genuino buon senso e guizzo artistico. Sentirla parlare è un piacere di poco inferiore all’ascoltarla cantare. Alterna toni morbidi e suadenti, quasi sussurrati, ad inflessioni più briose, argentine, acute. Negli occhi neri, intensi, si legge la joie de vivre di chi nel suo viaggio esistenziale ha adempiuto il compito più importante, quello di dare alla luce se stesso, per dirla con Fromm. La sua voce femmina, feconda, rotonda, che trova nella reiterazione sillabica del vocalizzo la sua acme drammatica, fa di lei una sorta di Grande Madre del Mediterraneo, il veicolo sinuoso di una spiritualità primordiale.

Secondo Dulce Pontes, straordinaria interprete del fado contemporaneo «Cantare fado è interpretare stando nudi, ed è la poesia che comanda». Amalia Rodrigues, la sua più grande interprete di questo secolo, disse: “Il Fado è una ferita che canta”. Cosa rappresenta per lei?

-Il Fado ha iniziato a rappresentare qualcosa per me nei primi anni del duemila. Mi sono avvicinata al Fado grazie ad un amico, che mi regalò un cd dei Madredeus: già il primo ascolto mi portò alle lacrime spingendomi ad indagare il perchè questa musica, che tanto si avvicina sotto certi aspetti a quella napoletana anche per la contiguità di chitarra portoghese e mandolino, ingenerasse in me un tale sommovimento emozionale. Mi è venuto estremamente naturale dare accenti fadisti al mio modo di cantare. Forse per questo sono stata scelta come voce protagonista nel musical “Maria di Lisbona” e ho avuto l’onore di conoscere l’ultimo chitarrista di Amalia, Màrio Pacheco. Le canzoni popolari algheresi richiamano Napoli ma anche il fado… si pensi a tematiche quali l’appartenenza alla terra, la lontananza, la nostalgia, gli amori difficili, sfortunati, drammatici . “Alguimia”, ad esempio, che mi ha regalato l’attenzione della grande critica ed è piaciuto molto al pubblico, è intriso di queste suggestioni sonore, di sapori mediterranei.

C’è quindi una componente quasi di ineluttabilità nel suo essersi accostata a questo genere musicale? una sorta, appunto,di fatum?

-E’ stato tutto molto naturale perchè, anche se stiamo parlando di un Paese lontano e che dà l’impressione, prima facie, di non essere mediterraneo ci sono molti elementi di comunanza con quello che è il mio mondo musicale. Mi piace pensare quindi che Alghero, Napoli e Lisbona siano unite da un fil rouge quasi magico … Mi piace pensare che possa essere stato il destino ad avvicinarmi al Fado e che il Fado sia da sempre dentro di me. Nonostante mi sia accostata al mondo del jazz è il fado a rispecchiarmi intimamente.

Molti dei componimenti di F.Pessoa, J.Saramago, L. de Camões e David Mourão-Ferreira, gli scrittori della saudade portoghese, sono divenuti veri e propri Fado. A partire dagli anni sessanta sino ad oggi i più grandi fadisti (Amalia Rodrigues, Carlos do Carmo, Camané, Mariza, Ana Moura, per citarne alcuni) hanno cantato le loro poesie. Quanto il connubio musica -poesia proprio del fado ha influenzato la gestazione del Concerto poetico “Dansa d’amor” ?

-Molto, poesia e musica sono intimamente legate tra loro, nel Fado come in quello che amo definire il mio personale “percorso d’amore”. In questi ultimi anni mi sono avvicinata molto alla poesia, specie a quella di Raffaele Sari Bozzolo. La sua semplicità non è banalità ma ricchezza, peso concettuale. Ho pensato che sarebbe stato bello dare nuova vita alle sue liriche abbinandole a canzoni e inserendovi delle basi che riportassero all’elettronica. Ringrazio mio figlio Manlio (musicista di formazione londinese, NdR) che ha realizzato delle campionature di alcuni frammenti delle mie canzoni, contribuendo a questa progetto.E’ mia intenzione proseguire su questa strada, non solo cercando di dare maggiore spazio, riportandolo in scena, a questo spettacolo, ma musicando anche altre liriche. Certamente molte difficoltà derivano dalla forma canzone,che deve mantenere necessariamente una sua costruzione classica, ma è una sfida stimolante.

L’accoglienza entusiastica riservata dal pubblico algherese a “Il Prato ripido” di Raffaele Sari Bozzolo testimonia che nell’era social c’è ancora spazio per la poesia. Ci vuole citare un verso per lei irrinunciabile?

-“Tutti torneranno se qualcuno da qualche parte li aspetta, dunque non pensarmi lontana, non credermi solo un pensiero o un ricordo. Pronuncia il mio nome e aspettami. Io tornerò, in nessun luogo ti sarò lontano.”

“La musica è come l’amore, è un divertimento; | quando si complica, invece, diventa un tormento, | e dal piacere allora subentra la noia e davvero la noia”. Così cantava Lucio Battisti. La musica c.d impegnata ha ancora un significato nel XXI secolo?

-Bella domanda! (ride,Ndr) Voglio credere di si! Il tormentone di basso consumo non interessa a nessuno perchè col tempo, in definitiva, ci ricordiamo solo le cose belle. Per me è fondamentale avere qualcosa da raccontare. Senza argomenti, emozioni, capacità, se possibile, di far sognare e pensare non esiste buona musica, musica cioè in grado di conservare e restituire intatta la bellezza delle cose attraverso la bellezza delle armonie, della melodia, delle parole. Chiamiamola pure, dunque, “musica impegnata”, come forma di ripetto, verso chi la fa e verso chi ascolta.

Il suo primo cd, “El meu viatge”, risale al 2000. Un aggettivo per definire il suo viaggio artistico?

-Viaggio artistico articolato ma, nel contempo, fluido. Infatti se vado a riascoltare il mio primo cd lo trovo molto distante da quello che sono oggi, per arrangiamenti, sonorità, modo di cantare. Essendo il mio primo lavoro non avevo ben chiare alcune dinamiche di produzione e mi sono lasciata guidare da quello che era il mio personale deus ex machina, Mark Harris, che ha introdotto delle sonorità ancora oggi attualissime, che non mi stanco di risentire. Quello che invece mi fa sorridere di quel lavoro è il mio modo di cantare: più acerbo, meno rotondo ma più libero, meno consapevole. Oggi mi pongo più problemi nel rapportarmi al mio pubblico in generale e davanti al microfono, nel momento della performance, in particolare. In “El meu viatge” c’era già un’impronta jazz. Gli altri album invece hanno sonorità diverse. “Alguimia” è un ritorno a casa, un lavoro certosino di recupero delle canzoni catalane. Nei successivi lavori a prevalere è stata la ricerca di qualcosa che mi emozionasse, passando per il tango. Chissà se un giorno riuscirò a realizzare un intero disco di fado…

Fiorella Mannoia, nel singolo “Non è un film” ha duettato con il rapper Frankie HI-NRG MC.Un autentico mito vivente della musica come Mina ha consentito a Mondo Marcio di campionare alcuni dei suoi storici successi per la realizzazione di un concept-album. Di fronte alla prospettazione di una collaborazione rap/hip-hop Lei storcerebbe il naso?

-Non storcerei assolutamente il naso, amo tutta la musica! Se mi venisse proposto un progetto di qualità, di buon gusto e vicino alle mie corde, accetterei la collaborazione, anche eventualmente con un nome non altisonante.

Si sente più vicina al primitivismo quasi ancestrale di Maria Carta o ad una “strumentista della voce” come Ella Fitzgerald?

-Non penso di avere una voce folk, quindi non ritengo di poter essere paragonata alla grandissima Maria Carta. Tuttavia all’interno dei miei spettacoli ci sono dei brani improvvisati, e da alcuni ascoltatori mi è stato riferito che in quelle improvvisazioni emetto dei suoni che potrebbero definirsi ancestrali. Si tratta di una cosa assolutamente involontaria, una sorta di appartenenza inconscia. Quanto a Ella Fitzgerald poi… è un mito assoluto! Non scherziamo!

Franca Masu è per Alghero quello che Gabriella Ferri è stata ed è per Roma. Non le sembra un paradosso che la musica popolare venga da tanti considerata un genere di nicchia?

-Grazie per questo paragone lusinghiero con Gabriella Ferri, che ho riscoperto in età adulta. Ci accomuna il donare l’anima alla musica popolare attraverso sonorità originali, con modernità, senza per questo snaturarla. E’importante conservare e tramandare, questo è il lavoro che faccio con la lingua e con la canzone algherese: appropriarmene, conservarla, restituirla. Mi rendo conto, in quindici anni di carriera, che la musica popolare è, ahimè, di nicchia e spesso mi viene chiesto perchè non cambio genere. Capisco che accostarsi alla musica che ho prodotto in questi anni non è facile, ma, in fondo, mi sta bene che sia così. La mia è stata e continua ad essere una scelta consapevole, sono contenta di appartenere ad un certo circuito musicale. Il mio personale bilancio è più che positivo.

Sono in molti a puntare il dito contro i talent show, non ultime voci autorevoli in materia di musica, come Dave Grohl dei Foo Fighters e David Gilmour. Lei come la pensa?

-Io li guardo e mi diverto. Guardo “The Voice”, ho guardato le prime edizioni di “X Factor”. Apprezzo il lavoro che c’è intorno. Da questi talent sono venute fuori voci che mi piacciono, penso a Noemi e Mengoni. Non mi sembra neanche che nei partecipanti vengano ingenerate false aspettative, come dicono alcuni…e magari, in veste di giudice, potrei farci un pensierino.

Prendo in prestito una domanda dal celeberrimo “questionario di Proust”: se non avesse fatto il mestiere che ha fatto?

-Avrei continuato ad insegnare. Piantare, metaforicamente, dei semini è importante; lo faccio anche nella musica.

Sempre più spesso assistiamo allo spostamento delle recensioni musicali dalle pagine culturali dei quotidiani a quelle dedicate agli “spettacoli”. La critica musicale autentica, quella che tratta di musica più che di eventi, è morta?

-E’ vero. Spesso, sui quotidiani, viene pubblicizzato un concerto da quegli stessi giornalisti che apertamente mi dicono di non avere intenzione di assistervi. E’ molto difficile ottenere recensioni. Questa difficoltà si è acuita ultimamente, nei primi anni del 2000 la situazione era diversa. Penso sia un riflesso, purtroppo, del generale appiattimento culturale della società.

Claudia Erba