FORUM PA SARDEGNA: il 28 e 29 Aprile a Cagliari l’appuntamento con l’innovazione

“Per una maggiore qualità della vita: innovazione, sviluppo sostenibile, trasparenza e integrità. Le sfide per la Sardegna 2020”. Apre i lavori il Vicepresidente Raffaele Paci. Confermate le presenze degli Assessori Demuro, Erriu, Morandi e Mura. Focus su Agenda digitale, prevenzione della corruzione e efficienza degli enti locali. L’evento è organizzato da Forum PA e Regione Autonoma della Sardenga

La strategia Europa 2020 ha riconosciuto nella crescita inclusiva, intelligente e sostenibile la condizione fondamentale per il rilancio dell’economia UE nei prossimi anni. Sviluppo delle tecnologie, innovazione e economia digitale sono le priorità sulle quali il Governo italiano è a lavoro per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Italiana: dai piani nazionali per la banda larga e la crescita digitale all’attuazione delle iniziative previste da Italia Login – Identità Digitale, Anagrafe Nazionale, Pagamenti elettronici, Open Data.

Se questo è il macro quadro a livello nazionale, qual è la risposta delle Regioni per promuovere servizi e cittadinanza digitali, per sostenere occupazione e competitività delle imprese, per realizzare una società inclusiva e diffondere una cultura della partecipazione?

Con l’ambizione di rispondere a questi ed altri interrogativi parte la prima edizione di FORUM PA Sardegna, la due giorni ricca di eventi organizzata il 28 e 29 Aprile da FPA e dalla Regione Autonoma della Sardegna a Cagliari, presso la Fiera Internazionale della Sardegna, momento di incontro e scambio tra gli innovatori italiani: amministrazioni, imprese del territorio, camere di commercio, università e centri di ricerca.

Ad aprire la prima giornata il Vicepresidente della Regione Raffaele Paci che, nella mattina di giovedì 28 aprile a partire dalle 9.45, interverrà al convegno inaugurale per introdurre i lavori della Manifestazione. A seguire quattro sessioni parallele per discutere di:

Agenda Digitale Sardegna : coordinata da Antonello Pellegrino , Direttore Generale degli Affari generali e della Società dell’Informazione, e Riccardo Porcu , Direttore Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi, Regione Autonoma Sardegna;

: coordinata da , Direttore Generale degli Affari generali e della Società dell’Informazione, e , Direttore Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi, Regione Autonoma Sardegna; Prevenzione della corruzione e la diffusione della cultura della partecipazione e dell’integrità : coordinata da Michela Laura Melis , Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione e Riccardo Porcu , Direttore Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi, Regione Autonoma Sardegna;

: coordinata da , Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione e , Direttore Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi, Regione Autonoma Sardegna; La PA motore dello sviluppo economico : coordinata da Valter Songini , Responsabile Comunicazione e Divulgazione Scientifica, Sardegna Ricerche.

: coordinata da , Responsabile Comunicazione e Divulgazione Scientifica, Sardegna Ricerche. La crescita dell’efficienza degli enti locali alla luce della Legge regionale n.2 del 4 febbraio 2016: coordinata da Antonella Giglio, Direttore Generale enti locali e finanze, Regione Autonoma Sardegna.

Nella giornata di venerdì 29 aprile, la sessione plenaria sarà l’occasione del confronto politico tra assessori regionali e parlamentari nazionali sul tema de “L’innovazione regionale per l’Italia Digitale: la qualità dei servizi coniugata con la trasparenza e l’integrità”.

Confermate le presenze, tra gli altri, di Antonio Bartolini, Assessore Riforme, Innovazione e Agenda Digitale, Regione Umbria; Gianmario Demuro, Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma, Regione Autonoma Sardegna; Cristiano Erriu, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, Regione Autonoma della Sardegna; Francesco Morandi, Assessore Turismo Artigianato e Commercio, Regione Autonoma Sardegna; Virginia Mura, Assessore Lavoro, Regione Autonoma Sardegna, Nicola Sanna, Sindaco di Sassari.

La partecipazione alla Manifestazione, secondo appuntamento dei FORUM PA Regionali dopo l’esperienza di FORUM PA Lombardia, è gratuita previa presentazione del promemoria di accredito alla Manifestazione.

