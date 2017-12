FATA, Fuoco Acqua Terra Aria V edizione della rassegna a Cagliari EXMA

Christmas Time 21 e 23 dicembre 2016, L’Isola dei bambini V edizione FATA, Fuoco Acqua Terra Aria, il Natale nelle sale dell’EXMA si svolgono 3 spettacoli-laboratori

Rassegna natalizia a cura di L’Isola del Teatro & l’isola raccontata con Teatro del Sale Cagliari ed EXMA – Exhibiting and Moving Arts in occasione del FATA, Fuoco Acqua Terra Aria.

In questi giorni che precedono il Natale nelle sale dell’EXMA si svolgono 3 spettacoli-laboratori rivolti ai bambini dai 3 anni in su.

Mercoledì 21 dicembre alle ore 17 Il Natale del Piccolo re dei fiori, spettacolo di Alberto Trevisan Zoina della Compagnia dei Tiriteri – Teatro dell’invenzione – Chieti.

Sta di casa in un tulipano, il piccolo Re dei Fiori, e il suo paese ha i colori di un giardino ben curato. Ma è già Natale, e a quel regno delicato manca ancora qualcosa. Bisognerà andare a cercare! Il mondo, fuori, è vasto e avventuroso, popolato di ori mai visti. Ma il piccolo Re lancia il suo cuore solitario nell’avventura. Seguirlo, aiutarlo, cercare con lui è il gioco di questo allegro spettacolo fatto di immagini e canzoni, nato dai libri che una grande pittrice contemporanea ha dedicato ai bambini.

La storia è narrata da un attore musicista con l’aiuto di coloratissimi oggetti di scena, marionette, costruzioni e le scene sono cadenzate da giochi musicali e canzoni che i bambini sono invitati ad arricchire con i loro interventi.

Sempre mercoledì 21, ma alle ore 18.30 va in scena Il Viaggio di Babbo Natale, spettacolo-laboratorio del Teatro del Sale, di Aurora Simeone con Valentina Sulas, Gabriele Demurtas e con la straordinaria partecipazione di Babbo Natale.

Il Natale si avvicina, e con esso il viaggio del vecchio caro Babbo. Ma Natalia, la figlia più piccola di Babbo Natale, addetta alle letterine, rileva un grande problema: le cassette delle letterine di alcuni Paesi sono praticamente vuote!!! Perché mai non sono ancora arrivate le letterine dalla Siria, dalla Palestina, dal Congo? Cosa mai sarà capitato alle letterine, o peggio ancora ai bambini? Basta! non si può più aspettare, Babbo deve sapere, occorre indagare, occorre far arrivare queste letterine al più presto, tra pochissimo partirà il Viaggio di Babbo Natale per le consegne, e i doni devono arrivare a tutti! Dopo un breve consulto di “famiglia”, Babbo Natale e la sua precisissima figlia decidono di correre ai ripari: eccezionalmente quest’anno Babbo compirà un altro viaggio, di ricognizione, per comprendere il motivo di quelle cassette vuote!

Il Viaggio di Babbo Natale è una fiaba che, in modo molto delicato e discreto, racconta ai piccoli spettatori, la realtà della guerra e il viaggio che molti bambini sono costretti a fare, a volte soli, per andare verso la libertà e la pace. Ma tutto questo avviene senza togliere la magia, senza tristezza, con un linguaggio semplice e poetico, come solo Babbo Natale e la sua grande famiglia sa essere. Un piccolo seme di pace. Il lieto fine è assicurato, e anche i bimbi scappati dalla guerra riusciranno a far arrivare le loro letterine in tempo, e proprio grazie a queste letterine conosceremo moltissimi modi di festeggiare il Natale in tutto il mondo.

La rassegna si conclude venerdì 23 dicembre con due recite (ore 16.30 e ore 18) dello spettacolo natalizio La vera, verissima storia di Babbo Natale del Teatro del Sale di Emanuele Masillo, Aurora Simeone con Angelo Trofa, Valentina Sulas, Gabriele Demurtas, Alessandro Melis e la straordinaria partecipazione di Babbo Natale, scene e costumi Marco Nateri, Edoardo Cossu, Stefania Bettini, Aurora Simeone, luci e musiche Alessandro Melis.

Lo spettacolo racconta le numerose leggende che esistono intorno alla figura di questo personaggio così familiare eppure così sconosciuto. Si sveleranno molte caratteristiche che sono state dimenticate, e messe in ombra dal barbuto vestito di rosso, che è solo l’ultimo nato, il più commerciale e universalmente riconosciuto come unico e solo Babbo Natale. I nostri protagonisti ci guideranno in un viaggio fantastico nella storia e nella cultura dei popoli che hanno conosciuto Babbo Natale.

Durante tutte le attività si raccoglieranno giochi e abbigliamento, usati e nuovi, che verranno donati ai piccoli migranti arrivati in Sardegna negli ultimi mesi, in collaborazione con le Associazioni Volontariato che stanno lavorando all’accoglienza e con alcune Cooperative che gestiscono case famiglia per minori non accompagnati.

Per info e prenotazioni www.teatrodelsale.net [email protected]. tel. 3494325227 – 070 3326552. sono previsti abbonamenti e sconti per gruppi e famiglie