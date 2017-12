Per la “Faradda di lu pattinu” Sorso ricrea un piccolo Grand Prix

Tredici squadre si sono sfidate con “pattini” originali lungo le vie del paese

Hanno indossato casco e guanti, si sono seduti su una tavola in legno e poi via di corsa lungo le strade di Sorso. Le ruote hanno dato il movimento, i piedi la spinta necessaria per andare più veloce. Una gara avvincente per tredici squadre che qualche giorno fa si sono sfidate nella prima edizione de “La faradda di lu pattinu”, manifestazione organizzata alla Bench Press Sorso e patrocinata dal Comune di Sorso che ha voluto rimettere in scena un antico gioco per ragazzi, unendo un pizzico di modernità e soprattutto tanta fantasia. Parola d’ordine è stata: divertirsi. Così è stato. Il circuto, lungo 800 metri, partiva da via Europa, proseguiva per il pit stop in via Cottoni e si chiudeva in via Porto Torres.

Come ogni corsa che si rispetti la gara è stata preceduta da un giro di prove libere per permettere ai partecipanti di avere maggiore dimestichezza del percorso. Così tra ispirazioni alla Formula 1 e curiose astronavi colorate la “faradda” ha visto come vincitori Roberto Marongiu e Simone Mura con il team dell’associazione Dami Tempus, secondi Mario Mura e Davide Vacca, terzi Andrea Cappai e Antonio Mura, entrambi aiutati dal loro gruppo di amici fidati. Con spumante e coppe hanno festeggiato il risultato come se fossero i trionfatori del GP di Monte Carlo. Due premi speciali sono invece andati rispettivamente al team Nuovi Lions per il “pattino” più fedele alla tradizione e all’associazione Quadrifoglio per quello più originale visto che ha riprodotto una Ferrari sin nei minimi particolari. A tutti gli altri partecipanti è stata donata poi una targa ricordo dell’evento.

“È stata una gara entusiasmante – ha rimarcato Mauro Piras, presidente della Bench Press, – ogni cosa si è svolta in maniera impeccabile grazie al lavoro dello staff e anche all’entusiasmo e alla partecipazione convinta di tutte le persone venute a vederla”. Ma ora si pensa già al domani: la prossima edizione è già stata fissata per aprile 2017, ma ancor prima ci saranno i giochi estivi che si svolgeranno tra un paio di mesi nella Marina di Sorso. Un appuntamento ormai diventato classico per il quale già dalla prossima settimana sarà possibile iscriversi contattando i numeri 328 1423170 e 327 5343065 o recandosi direttamente nella sede dell’associazione in via Sant’Anna 34 a Sorso, dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 21.