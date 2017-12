Due arresti. A Melito Porto Salvo (RC), personale della Polizia di Stato ha arrestato, nella flagranza del reato di evasione, il cittadino rumeno Olteanu Aurel cl. 72, operaio, pregiudicato e sottoposto attualmente agli arresti domiciliari. In particolare, il personale delle Volanti del Commissariato di P.S. di Condofuri, nell’ambito dell’attività di controllo del rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti gravati da misure cautelari e alternative alla detenzione, notava l’interessato sulla pubblica via, distante circa 300 metri dalla propria abitazione, senza alcuna giustificazione ed in palese violazione delle prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari.

Due arresti. A Villa San Giovanni, il personale del locale Commissariato di P.S. ha arrestato RANIERI Domenico, cl.69, ritenuto colpevole, in concorso, dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché della violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.



Fonte: media partner

http://www.tribunapoliticaweb.it

http://www.retewebitalia.net

http://www.gazzettadireggio.com

Due arresti della Polizia a Melito e Villa