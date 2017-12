Comunicare l’Ambiente: a Sassari appuntamento con l’informazione alimentare

Sassari: Comunicare l’Ambiente programmato da Ma… donne per il prossimo 24 maggio presso la Sala Angioy al Palazzo della Provincia di Sassari. In cui si parlerà di tanti temi dall’alimentazione all’importanza dell’ambiente.

Sono molti i prodotti agro-alimentari tipici della Sardegna, tradizionali o a Denominazione d’Origine derivati dall’attività pastorale. Fra questi hanno una notevole importanza economica i prodotti caseari da latte di pecora e di capra (formaggi, joddu, frue) che contengono metaboliti funzionali e microrganismi con caratteristiche potenzialmente probiotiche e dieto-terapeutiche. Infatti non è un caso che ricerche ancora in corso stiano studiando l’influenza dell’ambiente, dell’alimentazione, in particolare dei formaggi e dei vini, e dello stile di vita sulla longevità della popolazione sarda.

La demonizzazione degli alimenti di origine animale può essere facilmente contrastata formando e informando in modo corretto il consumatore, realizzando prodotti da animali allevati in ambienti salubri e alimentati prevalentemente al pascolo, applicando tecnologie e processi idonei che tengano conto dell’equilibrio microbico che si è evoluto nell’alimento.

La salubrità e la sicurezza dei derivati carnei è, oggi, strettamente legata all’applicazione di processi di trasformazione compatibili con l’ambiente impiegando ingredienti e coadiuvanti tecnologici naturali e benefici con particolare riferimento all’uso di bioconservanti e di microrganismi produttori di metaboliti funzionali e potenzialmente probiotici.

Questi i temi che verranno trattati durante l’incontro di Comunicare l’Ambiente. A parlare il prof. Pietrino Deiana (docente di Microbiologia agraria presso l’Università di Sassari) insieme alla dott.ssa Maria Elisa Pinna (coordinatrice Agenzia Laore) che con il suo intervento Comunicare il Cibo, ci porterà ad apprendere le simbologie e la grafica delle attuali etichette visto che siamo sempre più portati al consumo di cibo confezionato.

Tra le specialità individuate dal comitato scientifico costituito da Maria Antonietta Era giornalista come Brunilde Giacchi e dal ricercatore Riccardo Mansani, sarà l’Oro Rosso di Alghero, o meglio quello che viene considerato tale visto anche il colore: lo zafferano. Sarà infatti presente Carmelo Spinetti dell’azienda Safrà che ci presenterà le prospettive e le criticità di questa recente produzione sul territorio della Nurra.

Come sempre il concerto finale che in questa occasione sarà tenuto dal coro femminile Doria di Chiaramonti diretto dal M° Salvatore Moraccini. A coordinare i lavori il filosofo Gianfranco Rosa.