Comune di Setzu. Al via il bando di Servizio Civile Nazionale per 6 giovani volontari

La Cooperativa Cultour e il Comune di Setzu scommettono nel patrimonio culturale: al via il bando di Servizio Civile Nazionale per 6 giovani volontari

La Cooperativa Cultour è tra i soggetti selezionati dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione di progetti con volontari di servizio civile nazionale. Il progetto ammesso “EducaMuseo” sarà realizzato dal Museo Multimediale “Filo di Memoria”, in via Cagliari n.22 a Setzu (MEDIO CAMPIDANO), con l’impiego di N.6 volontari che saranno impegnati in attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e al volontario è riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro.

La domanda si partecipazione, indirizzata alla Cultour Società Cooperativa Sociale ONLUS, dovrà essere presentata entro le ore 14:00 del 20 aprile 2016. Modalità di invio della domanda: consegna a mano, via PEC a [email protected] o via raccomandata A/R a Cultour Società Cooperativa Sociale ONLUS Via Carlo Alberto num. 16 – 09072 Cabras (ORISTANO).

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile. Per informazioni: 3331614508 [email protected] www.cultour.sardegna.it

Il progetto verrà presentato al pubblico VENERDI’ 8 APRILE 2016 alle ore 10:30 presso i locali del Comune di Setzu (Medio Campidano) in Via Chiesa n.6