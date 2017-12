Chiesa Cattolica italiana: al via la campagna “Doniamo a chi si dona”

Nel mese per il sostentamento dei sacerdoti torna la campagna CEI dedicata alla missione dei 35.000 preti diocesani. Protagonista degli spot, pianificati su web e tv, Don Diego Conforzi, giovane parroco romano, seguito nella sua giornata tipo per illustrare il grande impegno quotidiano dei sacerdoti.

Tra i 35mila preti diocesani segnaliamo nel vostro territorio Padre Giovanni Petrelli, che a Oristano da anni è in prima linea nello spezzare la solitudine di chi vive con figli disabili. Un mese con i sacerdoti, annunciatori del Vangelo in Parole ed opere nell’Italia di oggi, promotori di progetti anti-crisi per famiglie, anziani e giovani in cerca di occupazione. Come ogni anno torna la campagna di comunicazione per le Offerte Insieme ai sacerdoti destinate al sostentamento del clero diocesano. C’è un’intera comunità con il suo parroco al centro dello spot tv sulle Offerte per i sacerdoti, con l’oratorio e gli abitanti del quartiere. Il parroco è Don Diego Conforzi, 42 anni, della parrocchia di Sant’Ugo nel quartiere Nuovo Salario di Roma, di circa 20.000 abitanti. Nel filmato una bambina del catechismo segue don Diego nella sua giornata tipo, dalle visite agli anziani alla pastorale giovanile, dal soccorso ai più poveri all’altare dove eleva il calice. “Doniamo a chi si dona” è la sintesi della campagna 2017 della Chiesa italiana. Uno spot per tornare a sottolineare l’impegno quotidiano di ogni “buon pastore” che ha scelto di essere al servizio del Vangelo e degli uomini, in ogni situazione, dalle più normali a quelle umanamente più problematiche. Alla fine dei 15 e 30 secondi una voce recita: “Doniamo a chi si dona” con un invito a donare attraverso il sito www.insiemeaisacerdoti.it. Qui, oltre a tutte le informazioni sulle Offerte Insieme ai sacerdoti (storia, dati, modalità per donare, ecc.), è interessante seguire, le storie di alcuni sacerdoti. Tante immagini reali ed emozionanti, che accompagnano il visitatore nella vita dei tanti sacerdoti chiamati ad annunciare la buona novella con la parola e le opere.

“Le offerte Insieme ai sacerdoti sono, con l’8xmille, lo strumento che permette a ogni fedele di contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento dei sacerdoti diocesani, che assicurano una presenza costante in tutte le parrocchie per annunciare il Vangelo e supportare le comunità. I sacerdoti si affidano quindi a noi, per essere liberi di servire tutti, senza dover pensare al proprio sostentamento. Essi dedicano la vita agli altri con una presenza costante che si declina in gesti a volte coraggiosi e a volte semplici di vicinanza. Oggi queste Offerte sono in crescita rispetto al passato. Sarebbe bello se potessimo veder confermare nel 2017 questo aumento. Qualsiasi offerta è gradita agli occhi di Dio, come l’obolo della vedova, anche la più piccola. Ma ogni Offerta rappresenta comunque un importante segno di appartenenza e comunione.”, spiega Matteo Calabresi, responsabile del Servizio promozione della CEI. Tra i 35 mila preti diocesani sostenuti nella missione con le Offerte per il sostentamento ci sono sacerdoti come Padre Giovanni Petrelli che, a Oristano, dedica la sua vita a spezzare la solitudine di chi vive con figli disabili e a convertire una società che li esclude. Marchigiano d’origine, da tredici anni è responsabile della comunità ‘Il Gabbiano’, centro diurno specializzato nella disabilità psicofisica nato nel 1984, che accoglie 30 persone tra i 19 e i 56 anni, ed ha ricevuto anche l’elogio dalla Regione Sardegna per le attività svolte. Supportati da pochi servizi, gli italiani con disabilità sono circa 4,5 milioni compresi 149 mila bambini nelle scuole.

Secondo dati Istat 2013, l’83% è accudito dai familiari, ma il 55% non può contare sull’assistenza domiciliare. Sono oltre 200 mila i family caregiver che assistono figli disabili e anziani, rinunciando parzialmente o del tutto al proprio lavoro perché privi di validi aiuti. “Le famiglie con disabilità non sempre riescono a contare su una società inclusiva capace di creare una rete di relazioni a vantaggio del disabile e di chi si occupa di lui, abbattendo quella solitudine a cui spesso entrambi sono costretti. Da lì l’idea di creare una struttura in grado di assisterli nella difficile quotidianità. Avevo solo 16 anni quando ho capito che prendermi cura dei fratelli con handicap sarebbe stata la mia strada – spiega Padre Giovanni Petrelli – La comunità è cresciuta negli anni grazie a benefattori, volontari e all’8xmille. Le firme dei fedeli italiani hanno permesso di realizzare La Casa di Ivan, alloggio per quei disabili che, ormai senza genitori, non avrebbero più nessuno in grado di occuparsi di loro. A seguito della recente approvazione della Legge sul “dopo di noi” – prosegue Padre Petrelli – potremo finalmente avviare l’iter burocratico per rendere operativa la struttura, collocata al piano superiore del centro. Siamo molto lieti di poter realizzare questo progetto che ci consentirà di occuparci degli ospiti rimasti soli e di offrire conforto alle famiglie preoccupate per il loro futuro”.

In uno scenario nazionale in cui la maggior parte dei disabili vive in situazioni di disagio e solitudine acquistano, quindi, grande valore interventi volti a dare loro sollievo e supporto concreto, come accade nella comunità diretta da Padre Giovanni Petrelli, una struttura aperta dal lunedì al venerdì, anche ad Agosto, che garantisce un’assistenza continua e sviluppa attività volte a stimolare gli ospiti come le gite al mare e le attività teatrali che coinvolgono i ragazzi della Comunità. E’ andato in scena di recente, lo scorso 8 dicembre, al Teatro San Sebastiano lo spettacolo” Bulli e Pupe” realizzato in collaborazione con i ragazzi dell’Artist Projects; frutto di un lungo lavoro di preparazione lo spettacolo, che ha riscosso un grande successo, è un modo per coinvolgere gli ospiti, anche quelli con disabilità maggiori, e farli sentire protagonisti senza dimenticare lo spirito di gruppo. Questi risultati sono possibili grazie al team di educatori che si occupano di organizzare iniziative particolarmente stimolanti e percorsi su misura costruiti in base al carattere e alle inclinazioni della persona, per rendere gli ospiti della struttura autosufficienti negli impegni quotidiani. Con opere come questa, Padre Petrelli e gli altri sacerdoti diocesani, sostenuti dai fedeli di tutta Italia con le Offerte, sono in prima fila nel rispondere al disagio spirituale e materiale di tanti. https://www.facebook.com/ilgabbianooristano/?ref=br_rs

Dal 26 novembre sulle reti nazionali fino al 31 dicembre e per tutto il 2018 su TV 2000, l’invito a domandarsi da dove vengono le risorse per sostenere i sacerdoti e donare un piccolo contributo, verrà anche dallo spot in onda, come lo scorso anno, nelle versioni da 15 e 30 secondi. Da un’idea di Alessandro Sortino, lo spot è stato realizzato da Giuseppe Carrieri. Direttore della fotografia è Giancarlo Migliore e fotografa di scena Giorgia Benazzo. Gli spot in formato web verranno promossi anche su Facebook: www.facebook.com/insiemeaisacerdoti. La pagina è molto seguita e racconta la missione dei sacerdoti attraverso storie vere presentate ogni mese nello spazio “Insieme a Don” con foto, interviste, documentari. Tutte queste iniziative, promosse dal Servizio Promozione Sostegno Economico della CEI, hanno come obiettivo quello di continuare a diffondere la conoscenza delle Offerte Insieme ai sacerdoti destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, strumento perequativo e di solidarietà nazionale scaturito dalla revisione concordataria del 1984, per sostenere l’attività dei sacerdoti diocesani. Infatti da circa 30 anni i sacerdoti non ricevono più lo stipendio dallo Stato ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento. Le offerte sono deducibili e si possono versare alla posta (conto corrente postale n. 57803009), tramite bonifico bancario, con un contributo diretto agli Istituti diocesani sostentamento clero e con carta di credito, anche attraverso il sito web www.insiemeaisacerdoti.it.

Nel 2016 sono state raccolte 99.906 Offerte, per un totale di euro 9.365.946.