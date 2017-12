Carbonia: Inaugurazione della Mostra di Marco Picci. Venerdì 29 Dicembre

L’inaugurazione della Mostra di Marco Picci Venerdì 29 Dicembre presso il Circolo Euralcoop di Piazza Marmilla, ore 18.00 a Carbonia.

Venerdì 29 Dicembre, alle ore 18.00, presso il Circolo Euralcoop, in Piazza Marmilla (presso palazzi gemelli), a Carbonia, verrà inaugurata la mostra personale di Marco Picci, con l’organizzazione della Galleria d’Arte Esdé. Sarà aperta ai visitatori tutti i giorni, dalle ore 17,30 alle 20,00, sino al 31 Gennaio (esclusi 25, 26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio). Per l’occasione si esibirà il gruppo musicale Moodelament Jazz Quartet con brindisi di fine anno dei soci del circolo per la fine della serata. L’autore è un artista formatosi da autodidatta e si avvicina, per stile di pittura, al realismo e all’iperrealismo, affinando nella fattispecie la tecnica dell’acquerello. Il suo stile prevede la ricerca di tematiche prettamente personali e familiari spaziando per argomenti vicini alla denuncia sociale: un genere stilistico riconoscibile solo dai più appassionati. Inizia a lavorare con l’acrilico dal 2010, una tecnica che lo aiuta a sviluppare opere anche più interessanti rispetto al solo acquerello. Ha partecipato a numerose mostre e concorsi e le sue opere sono presenti in diverse collezioni pubbliche e private. Abita ed opera in Svizzera dal 2009. Marco nasce a Carbonia nel 1974 ed ha concentrato i suoi lavori in un ottica strettamente realista. Presso la Galleria d’Arte Esdé di Cagliari saranno presenti altre iniziative legate all’ambiente: alle ore 18,00 di sabato 9 Dicembre è stato inaugurata la Mostra Personale del pittore Francis Cordina, con dimostrazione alle ore 19,00, restata aperta dal 9 al 23 Dicembre dalle ore 17,00 alle 20,00, ed è possibile, attualmente, acquistare una copia del catalogo in Italia, in Europa e in tutto il Mondo presso il sito della galleria. La Galleria è famosa anche per altre esposizioni come “Disegni e bozze, l’arte prima dell’opera” (collettiva degli artisti della Galleria e di artisti ospiti), “Futuri, nostalgici, sardi” (personale di Geremia Cerri), “Finale 1° International Watercolour Contest” (collettiva dei finalisti), “Luce” (personale di Maria Puddu) e “Simpliciter” (personale di Davide Siddi).

Daniele Fronteddu