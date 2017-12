Cagliari – Tocco (FI) invoca: “Liberare le strade dalla prostituzione”

CAGLIARI – “Diverse strade di Cagliari sono invase dal giro della prostituzione. Non solo gli accessi alla città, con le periferie del capoluogo, ma persino le vie del centro. Si veda il reticolo di strade che vanno da Santa Gilla al viale Trieste. Oppure alla zona del viale Elmas o dell’area attorno alla fiera. Alcune delle lucciole sostano anche davanti agli edifici religiosi, come le chiese o gli oratori parrocchiali. Pensiamo che questo fenomeno vada arginato togliendo dalle strade le ragazze”. E’ la presa di posizione del consigliere regionale Edoardo Tocco (FI) sulla proposta che prevede la riapertura delle case chiuse. “Scontato che il compito di assicurare e garantire che le città assumano un aspetto più decoroso spetti allo Stato, attraverso interventi mirati ed equilibrati. Le case chiuse potrebbero non essere la panacea per sradicare il fenomeno – aggiunge Tocco – Si scelgano semmai alternative utili per combattere la prostituzione, assegnando alle forze dell’ordine maggiori poteri nell’ottica della prevenzione per condurre una battaglia contro il fenomeno del sesso a pagamento nelle strade delle città”. Una cosa è certa. “Occorre mettere un freno a questo scempio, con il rispetto delle ragazze e dei residenti, per fermare un fenomeno che è sempre più straripante anche all’interno di Cagliari, non escludendo apposite ordinanze tese a contrastare – conclude Tocco – la prostituzione ed il proliferare di parcheggiatori abusivi sempre più invadenti. Nessuno si illuda di ottenere la cancellazione delle ragazze in strada, ma occorre fornire degli strumenti aggiuntivi alle forze dell’ordine che operano contro il fenomeno. Non è certo il caso di creare dei ghetti per le prostitute, ma ci sono altri mezzi per affrontare la problematica”.