Cagliari. GdF, il Generale Giampiero Ianni è il nuovo Comandante Provinciale

Si è svolta oggi, presso la caserma “F. Mura”, alla presenza del Comandante Regionale Sardegna, Generale di Brigata Umberto di Nuzzo, la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Provinciale di Cagliari, il Generale di Brigata Giampiero Ianni subentra al Colonnello T. St Nicola de Benedictis, che ha svolto la funzione temporaneamente.

Titolato presso la scuola di Polizia Tributaria di Ostia, il nuovo comandante, originario di Roma, sposato e con 3 lauree, proviene dal comando generale del corpo ove ha ricoperto l’incarico di capo ufficio relazioni internazionali del II° reparto.

Nel corso della carriera ha svolto numerosi incarichi operativi e di staff presso diverse sedi ubicate nelle regioni Veneto, Toscana e Lazio. Tra gli altri, ha rivestito importanti ruoli presso il nucleo speciale Polizia Valutaria di Roma.

In tale ambito, ha rappresentato la Guardia di Finanza al gruppo di lavoro istituito presso l’osservatorio economico del CNEL in materia di normativa e antiriciclaggio e, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha svolto le funzione di Ufficiale di collegamento del corpo per la predisposizione dei decreti di attuazione della 3^ Direttiva Europea Antiriciclaggio.

E’ stato Comandante Provinciale di Cremona.

Presso la Scuola di Polizia Tributaria, ha comandato i corsi di lingue estere ed il centro studi economico -finanziari, ricoprendo l’incarico di rappresentante nazionale per la scienza e la ricerca presso l’Accademia Europea di Polizia (CEPOL).