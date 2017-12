Cagliari. Contributi a organismi aventi finalità sociali e per attività balneari per disabili

Per fare domanda c’è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 5 luglio 2017.

Sono aperti i termini per la presentazione di domande di contributo per l’anno 2017, per la realizzazione di azioni in favore di adulti, anziani, disabili, minori e famiglie, per attività di promozione della salute e di sostegno alle persone senza fissa dimora, di contrasto alla povertà e per attività di balneazione per disabili.