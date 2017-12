La Camera di Commercio di Sassari e il Comitato per la Promozione dell’imprenditorialità femminile, promuovono ed organizzano il percorso gratuito di ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE E GESTIONE DELLE IMPRESE FEMMINILI NEL NORD SARDEGNA per imprenditrici e aspiranti imprenditrici, socie, quadri e tecnici/impiegate operanti in aziende a prevalente partecipazione femminile.

Il percorso formativo si propone di trasferire alle partecipanti conoscenze, metodologie e tecniche di gestione aziendale atte ad accrescerne la professionalità manageriale nonché a migliorare le competenze in tema di marketing, gestione economico-finanziaria, organizzazione aziendale e comunicazione.

Al corso la cui durata complessiva è pari, a 40 ore di formazione e 16 ore di colloqui individuali, potranno prendere parte:

20 imprenditrici, socie, quadri e tecnici/impiegate operanti in aziende a prevalente partecipazione femminile.

15 aspiranti imprenditrici età non inferiore ai 18 anni in qualità di uditrici.

La domanda di partecipazione, reperibile sul sito web della CCIAA ( www.ss.camcom.it) dovrà essere inviata via mail all’indirizzo di posta elettronica[email protected], via fax (079 2080 252) o consegnata personalmente all’Ufficio Promozione Economica – Ufficio Progetti di Promozione e Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, I.A.A. di Sassari – Via Roma, 74 – 07100- improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 maggio 2015.

Per l’ammissione al corso si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il corso si terrà presso la Camera di Commercio di Sassari, in Via Roma n. 74.