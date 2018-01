Arzachena. 191 grammi di cocaina in casa. Arrestato

I Carabinieri della Stazione di Arzachena, impegnati nei servizi di controllo del territorio con particolare riguardo alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Giangavino Meloni, 34enne arzachenese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, dopo alcuni servizi di osservazione, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo dove all’interno hanno rinvenuto e sequestrato 191 grammi di cocaina suddivisa in 17 involucri, sostanza da taglio, materiale vario per il confezionamento e 1.660,00 € ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio. L’uomo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale di Olbia per essere successivamente tradotto presso la casa di reclusione di Sassari-Bancali.