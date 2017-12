Aglientu. Rena Majore: al “S’Historia” la musica è arrivata da…Londra

E’ un buon inizio di agosto per il “Cafè S’Historia” e il “Ristorante S’Historia”. Ieri sera, infatti, c’è stata una bella partecipazione per l’esibizione del complesso londinese “Cab Colletion”, che, tra i suoi elementi, annovera Domenico Mannoni, di Santa Teresa, che alla batteria ha dato un saggio della sua bravura. Per oltre due ore, quanti erano presenti nella veranda del “Cafè S’Historia”, hanno seguito con particolare attenzione non solo l’esibizione della brava cantante, ma anche le performance dei singoli musicisti nel cimentarsi nell’Explosive Rock, Funk e Pop.

Ovviamente la musica ha “rapito” anche i clienti del “S’Historia Ristorante”, i quali, a fine cena, si trasferivano nella veranda del “Cafè S’Historia”, per trascorrere, a suon di musica, la fine della serata, non rinunciando a sorseggiare una birra o uno dei tanti drink preparati dalle abili mani di Luciano e Andrea. Anche Federica, per l’occasione, nel servizio ai tavolini ha dovuto “trotterellare” meno del solito grazie all’apporto di una nuova “spalla”, Caterina. Insomma, al “S’Historia” le serate trascorrono all’insegna della buona musica, per una vacanza che, sicuramente, lascerà il segno.

Questa sera, dalle ore 21.30 fino alle ore 22.30, in Piazza Sirenella, si terrà il corso di “Zumba Fitness”, tenuto dal maestro Fabio Solinas. Chi vuole partecipare, potrà iscriversi direttamente sul posto.