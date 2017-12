29 gennaio 1958: entra in vigore la legge Merlin

Dopo un iter durato circa dieci anni, il 29 gennaio del 1958 entrò in vigore la legge n° 75 denominata “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”, nota anche come “Legge Merlin”, che sancisce la chiusura in Italia delle case di tolleranza, e che diventò esecutiva a partire dal 20 febbraio di quello stesso anno

Sono passati quasi sessant’anni dalla sua approvazione, eppure la legge Merlin è ancora oggi materia di discussione tra abolizionisti e regolamentaristi della prostituzione. Ma qual era l’atteggiamento dello Stato nei confronti della prostituzione prima della sua approvazione? E come si rapporta la politica attuale a questa legge, tra le più longeve dell’ordinamento italiano?

Il retroterra del fenomeno: le case di tolleranza in Italia dall’Ottocento fino all’epoca fascista

La politica iniziò a interessarsi alla questione della regolamentazione della prostituzione ancora prima che l’Italia esistesse politicamente come Stato, a causa dell’intensa diffusione delle malattie veneree, nella fattispecie la sifilide.

Il 15 febbraio del 1860 venne emanato il Regolamento del servizio di sorveglianza sulla prostituzione, più noto come “Regolamento Cavour”, poiché fu proprio il ministro ad incaricare il medico Casimiro Sperino di stilarlo. Questo regolamento, che di fatto abrogava i regolamenti precedenti applicati a livello territoriale, era stato concepito principalmente come protocollo sanitario, per cui la regolamentazione della prostituzione era funzionale alla profilassi a tutela della salute pubblica, in un’epoca ancora ben lontana dal concepire la prostituta come soggetto giuridico bisognoso anch’esso di tutela (senza considerare la discutibile efficacia di un regolamento basato sul pregiudizio che la prostituta fosse l’unico veicolo delle malattie sessualmente trasmissibili).

Il “Regolamento Cavour” prevedeva che le donne che avessero deciso di intraprendere la professione si sottoponessero a un’ispezione ginecologica che ne attestasse l’idoneo stato di salute, dopodiché venivano registrate in apposite liste. Questa schedatura rendeva estremamente difficile il reinserimento sociale della donna, qualora avesse deciso di lasciare il mestiere di prostituta. In materia di iscrizione ai registri di prostituzione le forze di polizia godevano di un’eccezionale discrezionalità, infatti ad essere iscritte non erano soltanto le donne che deliberatamente sceglievano la professione, ma venivano registrate anche donne solamente sospettate di esercitare il meretricio.

Il regolamento distingueva diverse categorie e classi di postriboli, stabiliva le percentuali di spartizione del guadagno dell’attività tra prostitute e tenutari, e imponeva alle prostitute di sottoporsi a visite mediche di controllo bisettimanali. Qualora la prostituta fosse risultata infetta, era previsto il ricovero coatto al sifilicomio. Si trattava di un regolamento fortemente limitante la libertà personale della prostituta, poiché stabiliva che alle prostitute non fosse concesso andare in giro la notte e nelle prime ore del mattino, e non potevano cambiare residenza o allontanarsi dalla propria per più di tre giorni senza l’approvazione delle autorità competenti.

La regolamentazione del fenomeno divenne più morbida sotto il governo Crispi, il quale emanò nel 1888 due decreti (Regolamento sulla prostituzione e Regolamento sulla profilassi e sulla cura delle malattie sifilitiche) che, rispetto al “Regolamento Cavour”, limitavano i controlli di polizia sulla prostituta, alla quale non veniva più imposto il ricovero coatto in sifilicomio qualora avesse contratto malattia venerea, ma le veniva concessa la possibilità di curarsi in ospedale.

Tuttavia le cose cambiarono nuovamente nel 1891, quando il governo Nicotera stilò un nuovo regolamento (Regolamento sul meretricio nell’interesse dell’ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume) che ripristinava l’autorità della polizia e il ricovero coatto nei sifilicomi. Questo regolamento, seppur con alcune modifiche, rimase in vigore all’incirca fino alla Prima guerra mondiale.

La Prima guerra mondiale cambiò profondamente gli equilibri sociali ed economici degli stati coinvolti, e l’Italia non fu un’eccezione. Si ebbe un aumento della prostituzione (non solo postribolare, ma anche di strada) legato alla povertà dilagante.

Una nuova regolamentazione d’impatto sul fenomeno si ebbe sotto il fascismo, quando nel 1923 venne emanato il Regolamento Sanitario incentrato, come il “Cavour”, su priorità di ordine pubblico e sanitario: prevedeva il tesseramento delle prostitute e regolari visite mediche di controllo.

La “Legge Merlin”: fine della schedatura delle prostitute e chiusura delle case chiuse

Se la Seconda guerra mondiale portò con sé cambiamenti profondi nell’assetto politico del Paese, che diventa Repubblica il 2 giugno del 1946, assai poco era cambiato nel costume e nella mentalità perbenista degli italiani, che tendenzialmente continuavano a considerare le case di tolleranza come un’istituzione scontata e dovuta e, nello stesso tempo, come un tabù che non consentiva di porre la questione sulla tutela e sui diritti delle prostitute.

A porre il problema per la prima volta fu, nel 1948, la senatrice Angelina Merlin, detta Lina. Lina Merlin, antifascista e socialista che aveva partecipato all’Assemblea Costituente, accolse la richiesta delle donne dell’Alleanza Femminile Internazionale che si erano rivolte all’allora Presidente del Consiglio De Gasperi per chiedere l’eliminazione della regolamentazione della prostituzione. Lina Merlin, su consiglio del senatore Umberto Terracini, presentò il 6 agosto del 1948 un disegno di legge che prevedeva la chiusura delle case di tolleranza e la cessazione della schedatura delle prostitute. Lina Merlin non ebbe mai la pretesa che la sua legge eliminasse il fenomeno della prostituzione, era perfettamente consapevole dell’impraticabilità della cosa, auspicava soltanto a un miglioramento della condizione giuridica delle prostitute, che all’epoca erano sottoposte a schedatura poliziesca e soggette a forti limitazioni e controlli. Lei stessa, in un’intervista a Enzo Biagi del 1969 per il programma di approfondimento giornalistico “Dicono di lei”, dichiarò: “Il mio obiettivo era semplicemente limitato, perché la legge dello Stato non deve ʻtollerareʼ il traffico della donna, e soprattutto l’iscrizione della donna in certe liste che la fanno vittima anche dopo che lei, non dico ʻsi è convertitaʼ o ʻnon vuole piùʼ, ma non può più”, aggiungendo che il suo disegno di legge era pensato anche per tutelare i figli delle prostitute, ai quali, in virtù della registrazione delle madri nelle liste, non era consentito di partecipare a certi concorsi pubblici, vedendosi così negata una possibilità di riscatto sociale.

L’iter per l’approvazione della legge fu lunghissimo, richiese quasi dieci anni, e vide il Parlamento diviso tra favorevoli (DC e le sinistre) e contrari (MSI, PLI e monarchici). Anche all’interno dello stesso Partito Socialista non mancarono le dissidenze, ma alla fine, il 29 gennaio 1958, la legge n. 75 sull’abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui venne approvata, e divenne esecutiva meno di un mese dopo, il 20 febbraio 1958. La legge prevedeva l’eliminazione di qualsiasi forma di schedatura delle donne di vita, il divieto di aprire nuovi postriboli e la chiusura, entro sei mesi dall’entrata in vigore, delle case chiuse già esistenti. La legge, tuttora in vigore, punisce chiunque induca, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

La Legge Merlin oggi

La legge Merlin è rimasta sostanzialmente invariata, e attualmente è materia di discussione tra abolizionisti e regolamentaristi di diverse correnti politiche, anche alla luce dei radicali cambiamenti sociali nel corso di quasi sessant’anni. Del 2013 il ddl presentato dalla Senatrice del PD Maria Spilabotte che contempla l’esercizio volontario della prostituzione in zone autorizzate, previa comunicazione alla Camera di Commercio (CCIAA) e pagamento di una tassa variabile, a seconda che si scelga di esercitare la professione part-time o full-time. Più radicale la posizione della Lega Nord, che, rispettivamente nel 2014 e nel 2015, ha organizzato delle raccolte di firme al fine di presentare il referendum abrogativo della stessa legge Merlin. Nel 2016 la deputata Caterina Bini e la senatrice Francesca Puglisi del PD hanno presentato ciascuna un disegno di legge che propone l’inasprimento dell’art. 3 della legge 75/1958, con l’introduzione di sanzioni nei confronti dei clienti delle prostitute. Sempre del 2016 la proposta di legge del senatore Carlo Giovanardi che propone il reato d’acquisto di servizi sessuali, ispirandosi al cosiddetto “modello legislativo nordico”.

Di Sara Garau