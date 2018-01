Stintino. Un corso per diventare barman

Tecniche di versaggio, studio delle dosi, realizzazione di alcuni tra i più popolari cocktail, introduzione alle decorazioni e, ancora, conoscenza delle attrezzature e del servizio, merceologia, tecniche di vendita e introduzione alla figura del barman. Sono alcune delle materie del nuovo corso “barman base” per il quale, venerdì 8 aprile, si chiuderanno i termini per la presentazione della domanda di partecipazione.

Il corso è rivolto a residenti nel comune di Stintino, senza limite di età, e avrà la durata di 32 ore, suddivise in otto appuntamenti da quattro ore ciascuno. I partecipanti seguiranno lezioni di teoria e di pratica. Le lezioni prenderanno il via lunedì 18 aprile, alle 15,30, con una lezione-riunione introduttiva in sala consiliare.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Diana, prosegue nella politica della formazione, nella convinzione che questo possa offrire ai giovani, e non solo, la possibilità di potersi confrontare a pieno titolo sul mercato del lavoro. «Considerata la valenza turistica della nostra località è spontanea la necessita di aiutare i nostri giovani a formarsi in ambiti lavorativi turistici nei quali la richiesta di personale qualificato è molto alta e la disponibilità in loco non tantissima – dichiara l’assessore alla Formazione professionale Angelo Schiaffino –. Oggi il mercato è molto esigente e non consente improvvisazioni quindi è fondamentale per i nostri ragazzi prepararsi e aggiornarsi continuamente. Il corso “barman base” è uno dei primi della serie e seguiranno altri altrettanto utili e interessanti».

La novità del corso è data dalla disponibilità offerta da alcune strutture ricettive, alberghi, bar e ristoranti di Stintino che hanno acconsentito allo svolgimento delle ore di pratica all’interno dei loro locali.

Le lezioni saranno curate dalla S.G. Consulting, Formazione, Sicurezza e Ambiente di Alghero che metterà a disposizione degli studenti anche dispense e materiale didattico. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario versare una quota di partecipazione di 80 euro a mezzo bonifico bancario o bollettino postale. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi sociali il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.